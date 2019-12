Is kokosvet nu echt zo gezond? Dit is wat dokter Google én een echte expert zeggen Greet Ghysels

02 december 2019

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Menig foodinfluencer omschrijft het als een superfood, maar hoe zit het nu echt? We vroegen het aan dokter Google én aan Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA.

Dit zegt dr. Google: “Kokos valt met recht onder de noemer superfoods:

• Goed voor de stofwisseling. Kokosolie stimuleert de vetverbranding.

• Ondersteunt het immuunsysteem. Kokosolie werkt tegen bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

• Bevordert een gezond hart. Kokos heeft een positief effect op je cholesterol.

• Verbetert de spijsvertering. Kokosolie wordt gemakkelijk verteerd door het lichaam vergeleken met andere vetten.”

Dit zegt onze expert, Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA: “Kokosvet is een hype omdat het een handige eigenschap heeft: het stolt op kamertemperatuur. In bepaalde recepten is dat handiger dan olie. Daarbij is het plantaardig en past het in het vegan dieet. In het algemeen geldt dat plantaardige vetten onverzadigd zijn en een positieve invloed hebben op je cholesterol. Dierlijke vetten zijn verzadigd, wat wil zeggen dat ze schade berokkenen aan hart- en bloedvaten. Nu zijn er twee uitzonderingen: kokosvet en visolie. Kokosvet is plantaardig, maar verzadigd, al is het niet het allerslechtste. Als je kijkt naar de vetzuursamenstelling zijn de nadelige effecten niet erg groot. Visolie is een dierlijk vet vol omega 3, een vetzuur met erg goede kwaliteiten. Let wel: vet blijft energie leveren. Als je elke dag 500 calorieën te veel eet, zal je snel aankomen en overgewicht is nooit goed. Ook niet als het van gezonde voedingsmiddelen als avocado’s of noten komt. Blijf dus op je porties letten.”