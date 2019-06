Is koffie hét geheim om af te vallen? Nele Annemans

28 juni 2019

13u27 0 Fit & Gezond Over koffie vloeide al heel wat inkt. Volgens sommigen zijn de voordelen eindeloos, anderen beweren dat je maar beter niet te veel van het zwarte goud drinkt. Volgens een nieuwe studie zou je dan weer afvallen van een ochtendlijk tasje. Maar klopt dat ook wel? Wij vroegen het aan diëtiste Sanne Mouha.

De nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Scientific Reports’, toonde aan dat het drinken van een kop koffie je bruin vetweefsel, ofwel bruin vet dat calorieverbrandende eigenschappen heeft, in het lichaam stimuleert.

Maar wat is dat bruin vet nu precies? “We hebben wit en bruin vetweefsel”, steekt diëtiste Sanne Mouha van wal. “Wit vet is het vetweefsel dat we allemaal kennen. Dat weefsel groeit als we meer energie eten dan we kunnen verbranden. Ons lichaam zet die energie (dus calorieën) om naar wit vetweefsel. Bruin vetweefsel vonden we initieel terug bij baby’s en helpt hun lichaamstemperatuur onder controle te houden. Ook bij volwassenen heeft bruin vet die functie, maar bij hen zou het eerder in een soort slaapstand staan. Wordt het bruine vet wél actief, zet het energie om in warmte. Zo kan het voorkomen dat ons lichaam te veel energie omzet in wit vet. Maar het kan ook gemanipuleerd worden om opgeslagen wit vet te verbranden. Het verhogen van de activiteit van bruin vet zou dus kunnen helpen bij gewichtsverlies.”

Bruin vetweefsel verbrandt dus energie. Zo houdt het je lichaam warm als het blootgesteld wordt aan de kou door de verbranding van vetten en glucose. Kortom, bruin vet verhoogt je metabolisme als je lichaam het koud heeft. Denk aan een koude douche, lichtere kleding en de airco een tikkeltje hoger zetten. “Maar weet je wat nog beter werkt?”, zegt Mouha. “Gezond eten en regelmatig bewegen. Ons lichaam heeft helemaal geen trucjes nodig om te vermageren, maar gewoon gezond verstand.”

Wat is nu het verband met koffie? De onderzoekers van de studie zagen dat het bruin vet bij mensen die ‘s morgens een kopje koffie drinken gestimuleerd werd. Toch is Mouha niet overtuigd. “Als grote koffiefan had ik gehoopt dat ik het een veelbelovend artikel kon noemen, maar helaas. De studie is slechts op een beperkt aantal mensen uitgevoerd, dus we kunnen het niet als waarheid aannemen. De studie is daarentegen wel een stimulans voor verder onderzoek. Bovendien is een dagelijkse inname van maximum 4 tasjes koffie niet ongezond, dus baat het niet, dan schaadt het niet. Maar om af te vallen, hoef je zeker niet te doen.”