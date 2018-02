Is jouw waterfilterkan aan vervanging toe? Doe de test Charlotte Dierckx

15 februari 2018

15u32

Bron: Wellandgood 2 Fit & Gezond In steeds meer gezinnen is de waterfilterkan niet meer weg te slaan. De hele dag staat hij in de keuken paraat om jullie van een nieuw glas water te voorzien. Maar heb je er ooit eigenlijk al bij stilgestaan dat jullie favoriete keukenapparaat een broeihaard van bacteriën is? Met deze test weet je of hij aan vervanging toe is.

"Een waterfilter voorkomt wel dat chemische stofdeeltjes als chloor zink en koper in het water terechtkomen, maar verwijdert geen microben", verklaart microbioloog Jason Tetro. In ongeveer zo'n zes maanden tijd kunnen die bacteriën zich opstapelen en een slijmlaag vormen aan de binnenkant van je filter. Iew!

De meeste bacteriën in een waterfilterkan zijn gelukkig onschadelijk, al neemt dat niet weg dat die slijmlaag op termijn een broeihaard voor schimmels en virussen kan worden, en die zijn wél schadelijk voor je gezondheid. Beter dus maar eens die waterfilter goed onder de loep nemen. Dit is waar je op moet letten:

- Ruik. Aangezien de meeste waterfilters een inspectie binnenin niet mogelijk maken, zijn we aangewezen op onze reuk- en smaakzin. Schenk een glas water in en ruik eraan. "Wanneer je waterfilter te maken krijgt met bacteriegroei, ruik je dat." Net zoals je bij het overslaan van een douchebeurt ook een geurtje ontwikkelt. "Naarmate microben groeien produceren ze bacteriële bijproducten die in het water terechtkomen." Gelukkig hebben de bacteriën een herkenbare geur. Zo ruikt Pseudomonas aeruginosa bijvoorbeeld naar druiven.

- Proef. Wanneer het water een grote hoeveelheid bacteriën bevat, zijn er drie verschillende smaken die onze smaakpillen waarschuwen dat er iets mis is. Een eerste smaak die je moet vertellen dat je waterfilter aan vervanging toe is, is een bierachtige gistsmaak. Maar ook een muffe smaak is een teken van een heus microbenfeest in je filter. Alle ziekteverwekkende bacteriën zullen je water dan weer een visachtige smaak geven.

Heeft je water een vreemde geur of een van bovenstaande smaken? Dan is de enige effectieve oplossing een nieuwe waterfilterkan inslaan. Goed schoonmaken kan in de toekomst de levensduur van je waterfilter wel verlengen, maar vroeg of laat zullen de bacteriën zich er toch huisvesten.