Is jouw buikje nog gezond? Zo kom je het te weten

30 september 2018

11u57

Een buikje vermijden we het liefst allemaal, maar ook voor je gezondheid hou je je buikomtrek beter in de gaten. Hier kom je te weten of jouw buikje nog 'gezond' is.

Buikvet zet heel wat negatieve processen in gang die onder andere verantwoordelijk zijn voor een hoger risico op hart- en vaatziekten en type 2 diabetes. Dat vet op je billen of armen bijvoorbeeld, minder schadelijk is voor je gezondheid kwam je hier al te weten. Maar hoe weet je of jouw buikje nog gezond is? Je kan het zelf testen door je buikomtrek te meten.

Ga rechtop staan en zet je voeten ongeveer 30 cm uit elkaar. Zoek het laagste punt van je heupen en hou je vinger op het middelpunt tussen de twee. Leg nu de lintmeter rond je buik, ter hoogte van je vinger en lees het resultaat af:

- Normale buikomvang: minder dan 80 cm.

- Vergrote buikomvang: 80 - 88 cm.

- Ernstig vergrote buikomvang: meer dan 88 cm.

Eén lichtpuntje: vrouwen mogen meer vet hebben dan mannen. In lang vervlogen tijden was er een strikte taakverdeling. Mannen brachten het voedsel aan en waren de jagers, vrouwen bereidden de maaltijden. Om goed te kunnen jagen, moesten mannen sterk en snel zijn en daar paste een grote vetvoorraad natuurlijk niet bij. Mannen kunnen trouwens in vergelijking met vrouwen ook maar een beperkte hoeveelheid vet opslaan zonder daar fysiek last van te krijgen. Bij mannen zit het vet meestal op de buik (de ongezondste plaats), bij vrouwen eerder rond de billen. En, niet te vergeten, mannen hebben ook geen grote vetopslag nodig omdat zij geen kinderen kunnen krijgen en geen borstvoeding kunnen geven. Aha!

