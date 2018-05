Is je voorbereiden op een zonvakantie door naar de zonnebank te gaan een goed idee? TVM

29 mei 2018

13u50

Bron: Humo/Belga 2 Fit & Gezond Het zonnebankgebruik piekt momenteel in ons land. Heel wat mensen bereiden zich namelijk voor op hun zonvakantie door voor ze vertrekken eerst een paar keer naar de zonnebank te gaan. Maar is dat wel een goed idee?

De Stichting tegen Kanker heeft gisteren een nieuwe campagne gelanceerd tegen huidkanker waarbij ze zich focussen op de zonnebank. Want je raadt het misschien al: even tien minuutjes bruinen onder de warme lampen is een van de voornaamste redenen dat elke dag meer dan honderd landgenoten te horen krijgen dat ze huidkanker hebben.

Het zonnebank gebruikt is in België trouwens hoog in vergelijking met andere Europese landen. 1 miljoen Belgen gaan jaarlijks naar de zonnebank, zes op de tien doen minstens 10 sessies per jaar. 23% gaat zelfs meer dan 20 keer per jaar naar het zonnecentrum.

Waarom is dat zo slecht?

Huidkanker is in de eerste plaats een erfelijke aandoening. Maar daarnaast is uv-licht vooral de grote schuldige. Een licht dat wij niet kunnen zien, maar wel in zonlicht en in de lichten van de zonnebanken zit. Dat licht kun je opdelen in twee categorieën. Uv B-licht is verantwoordelijk voor het verbanden en de oppervlakkige schade aan de huid en uv A-licht dringt net heel diep door in de huid. Het veroudert de huid en maakt bindweefsel kapot. Beide types veroorzaken huidkanker, al is uv A-licht de grootste oorzaak van melanomen (de gevaarlijkste vorm van huidkanker) en laat de dosis uv A-licht heel hoog zijn onder de zonnebank. De uv-stralen veroorzaken niet alleen kanker, het bevordert het ook. Daarnaast is er bewijs dat het naast verschillende soorten huidkankers ook oogkanker kan veroorzaken. En het allerbelangrijkste: er is geen veilige limiet. Uv-licht is al-tijd schadelijk, zeker als je er onbeschermd mee in aanraking komt zoals bij een zonnebank het geval is.

Bereidt de zonnebank je dan tenminste wel voor op vakantie?

De zonnebank mag dan slecht zijn, is het niet nog slechter om helemaal niet voor te bruinen en als complete bleekscheet in de zon te gaan liggen op vakantie? Helemaal niet. Een zonnebank zal je huid vooral bruin maken wat slechts overeenkomt met een bescherming van 2-4 SPF (beschermingsfactor, red.). Dat is veel te weinig. Zonlicht zelf doet de huid verdikken, wat nog altijd de beste bescherming is. Af en toe, mét bescherming op, een beetje zonnen in een park is dus een veel effectievere voorbereiding. De schade die je oploopt tijdens de voorbereidende zonnebankkuur, zal trouwens veel erger zijn dan de schade die je oploopt door te zonnen op vakantie.