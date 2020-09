Is je kind verkouden en weet je niet of het naar school mag? Deze tool geeft uitsluitsel Birte Govarts

08 september 2020

16u53 1 Fit & Gezond Je kind met een snotneus naar school sturen. Waar er vroeger doorgaans niet van op- of omgekeken werd, ligt het nu door de coronacrisis veel gevoeliger. Om ouders te helpen beslissen of hun verkouden zoon of dochter al dan niet naar school kan, ontwikkelde de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg twee handige beslisbomen.

Beide beslisbomen werden gemaakt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano. De eerste is gemaakt voor ouders van kinderen uit het kleuteronderwijs. Aangezien zij sowieso veel vatbaarder zijn voor verkoudheden én het risico dat ze andere kinderen besmetten laag is, zijn de richtlijnen voor hen anders.

De tweede beslisboom is gemaakt voor ouders van kinderen uit het lager en secundair onderwijs. Voor deze kinderen zijn de richtlijnen iets strenger.

Je vindt beide beslisbomen terug op de site van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg.