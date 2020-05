Is honing gezonder dan suiker en helpt hij ook echt tegen keelpijn? Alle feiten en fabels over honing op een rij Leen Van de Sande Sanne Mouha

12 mei 2020

07u57

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Honing is een heerlijk alternatief voor suiker. Maar is het vloeibare goud echt zo gezond voor je lijf als beweerd wordt? Diëtiste Sanne Mouha zet alle feiten en fabels op een raatje, euh, rijtje!

Honing is gezonder dan suiker

NIET WAAR

Honing is en blijft een suikerproduct. Het bevat naast suiker wel nog andere ­voedingsstoffen die wel een positief ­kunnen effect hebben op ons lichaam, zoals eiwitten, vitaminen en mineralen. Maar die hoeveelheden zijn zo klein dat je al erg veel honing moet consumeren om de positieve werking daarvan te ervaren.

Rauwe honing is beter dan ‘gewone’ honing

NIET WAAR

Rauwe honing zou beter zijn dan gewone honing omdat hij onbewerkt en onverhit zou zijn en meer mineralen en vitaminen zou bevatten. Niets is minder waar, want honing wordt voor consumptie niet opgewarmd. Het is een pure marketingtruc die ervoor zorgt dat rauwe honing vlotter over de toonbank gaat.

Honing in thee helpt echt tegen keelpijn

NIET WAAR

Vaak is het de warmte die een verdovend gevoel geeft. Maar als het voor jou werkt om thee met honing te drinken moet je dat zeker blijven doen. Er is echter alleen bij hele hoge dosissen honing (70 g) een mogelijk positief effect vastgesteld. De hoeveelheden positieve stoffen zijn slechts in kleine hoeveelheden aanwezig. Te klein om een positief effect te hebben op je keelpijn.

Honing kan bederven

NIET WAAR

Omdat er in honing veel suiker en weinig water zit, kunnen bacteriën en schimmels zich er niet in ontwikkelen. Maar ga niet met een vuil mes in de pot want bijvoorbeeld broodrestjes kunnen wél beschimmelen. Bewaar de honing in een licht- en luchtdichte pot bij kamertemperatuur. En zorg er ook voor dat het vochtgehalte zo laag mogelijk blijft. Heb je na een tijdje een versuikerde pot in de kast staan? Maak de honing dan weer vloeibaar door hem even op te warmen. Als je het goed aanpakt, kan je die pot honing dus eeuwig en drie dagen in je kast laten staan. Winnie The Pooh-

approved.

Baby’s mogen geen honing eten

WAAR

Kindjes jonger dan één jaar kan je beter geen honing geven. Ze kunnen erg ziek worden van de sporen van de schadelijke bacterie Clostridium botulinum. Deze bacterie komt soms in honing voor. Voor kinderen ouder dan één jaar en ook voor zwangere ­vrouwen, is het eten van honing wel veilig.

Manukahoning is beter dan ‘gewone’ honing

WAAR

Manukahoning heeft een hogere ­concentratie bioactieve stoffen zoals (poly)fenolen. Die stoffen kunnen een ­antibacteriële waarde hebben. Maar die waarde hangt af van het type ­manukahoning en de hoeveelheid aan ­antibacteriële bestanddelen, zoals methyl­glyoxaal (MGO) en ‘Unique Manuka Factor’ (UMF). Als je manukahoning koopt, kan je beter letten op zo hoog mogelijke MGO- en UMF-waarden en ook of hij verpakt is in Nieuw-Zeeland. Door de schaarsheid en de medicinale werking is manukahoning ­aanzienlijk duurder dan andere soorten.