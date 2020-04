Is het, vooral nu, ongezond om in je neus te peuteren?

Ademhalen door de neus draagt bij aan de bescherming tegen virussen, omdat de neus en neusharen als een natuurlijk filter werken. Is dat dan gevaarlijk om in je neus te peuteren? En kun je ziek worden als je het vervolgens in je mond stopt?

“Het zijn allereerst niet alleen de neusharen die het virus tegenhouden. Veel belangrijker is de laag slijm die zich op het slijmvlies in de neus bevindt”, mailt Wytske Fokkens, hoogleraar Keel- Neus en Oorkunde aan het Amsterdam UMC.

In deze slijmlaag, oftewel snot, bevinden zich verschillende afweerstoffen (zoals enzymen, antilichamen en proteïnen) die de neus en daarmee het lichaam tegen infectie moeten beschermen. “Op het moment dat een virusdeeltje hier doorheen weet te breken, komt het coronavirus op het epitheel (weefsel) terecht, waar het zich kan binden via zogeheten ACE-receptoren. Daarop volgt een afweerreactie van het lichaam.”

Kun je ziek worden als je het vervolgens in je mond stopt en doorslikt? Diezelfde receptoren bevinden zich in de maag, waar ook een kans op besmetting is. Fokkens: “Het is niet bekend of virusdeeltjes die je uit je neus pulkt en in je mond stopt, je sneller besmetten. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk.”

Niet pulken

Daarnaast gaat in je neus pulken sowieso in tegen de voorschriften om besmetting te voorkomen: het gezicht moet zo min mogelijk worden aangeraakt. Sterker nog, als het virus op je handen zit, kun je het met pulken zelfs eigenhandig in je neus stoppen (ook daarom: regelmatig handen wassen).

En er zijn misschien voldoende redenen om snot te koesteren, als natuurlijke barrière van het reukorgaan tegen virussen. Maar zeker niet genoeg om het ook in je mond te stoppen.