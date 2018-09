Is het slecht om elke dag je oren te reinigen? VW

24 september 2018

08u32

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De een doet het elke dag, de ander doet het bijna nooit, maar hoe vaak maak je je oren nu het best schoon? Wij vroegen het aan onze deskundige.

Ingeborg Dhooge, diensthoofd Neus-, keel- en oorheelkunde in het UZ Gent: ‘Vergeet niet dat je lichaam oorsmeer produceert met een reden. Oorsmeer houdt vreemde deeltjes tegen, die anders in je oren zouden kunnen dringen. Daarnaast heeft het bacteriewerende eigenschappen en kan het dus infecties voorkomen. Oorsmeer houdt ook de huid in je gehoorgang soepel en voorkomt dat die uitdroogt. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat je het weghaalt, zeker niet dagelijks!’

Lees ook: 'Daarom heb je last van je oren tijdens het vliegen'

‘Hoe oorsmeer eruitziet, verschilt van persoon tot persoon. Bij de ene is het lichtgeel, bij de andere kan het donker, zelfs zwart zijn. Soms is het hard, de andere keer vloeibaar of net plakkerig. Maar oorsmeer wordt wel bij iedereen automatisch afgevoerd. Je oren werken zelfreinigend. De huid in je gehoorgangen vernieuwt zich continu. Oude huidschilfers worden naar buiten geleid en nemen tijdens die migratie oorsmeer mee. Zo komt oud smeer in je oorschelp terecht. Die mag je uiteraard wel schoonmaken. Ook als er oorsmeer zichtbaar is, net aan de ingang van je gehoorgang, mag je dat verwijderen. Héél voorzichtig met een oorstokje, ofwel gewoon met een washandje onder de douche. Maar steek een wattenstaafje nooit in je oor, want op die manier duw je dode huid en oorsmeer naar achteren, waardoor er proppen ontstaan die de gehoorgang kunnen blokkeren. Bovendien zal je huid beginnen uit te drogen en jeukerig worden als er te weinig smeer aanwezig is, wat het risico op eczeem verhoogt en je in een vicieuze cirkel doet belanden. Want als je oren jeuken, is het extra verleidelijk om er met een wattenstaafje in te gaan. Jeuk is echter geen teken dat je je oren moet schoonmaken. Integendeel, dan heb je al veel te veel je best gedaan.’

‘Natuurlijk zijn er wel mensen die overmatig veel oorsmeer produceren. Doorgaans hebben zij ook een vette huid en een hoge talgproductie. Zij kunnen het overtollige oorsmeer verwijderen met behulp van een preparaat dat het oorsmeer vloeibaar maakt, zodat het gemakkelijk uitgespoeld kan worden onder de douche. Ook mensen met een erg smalle gehoorgang, bij wie het natuurlijke evacuatiesysteem daardoor moeizaam verloopt, zijn gebaat bij zulke producten. Zij zijn sowieso erg gevoelig voor oorproppen en laten hun oren het best regelmatig schoonmaken door de huisarts.’

Tip: Zo bescherm je je baby en kind tegen gehoorschade