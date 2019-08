Is het ongezond om winden in te houden? Redactie Goed Gevoel

18 augustus 2019

09u58

Bron: Goed Gevoel 10 Fit & Gezond ‘Let it go! Let it go! Can’t hold it back anymore!’ We kunnen de soundtrack van de animatiefilm ‘Frozen' moeiteloos meebrullen. Maar als we een windje willen ophouden, doen we net het tegenovergestelde. Een wijselijk besluit in de rij in de supermarkt, tijdens een belangrijke meeting op het werk of in een overvolle lift. Maar is het wel gezond?

Wat zegt Dr. Google?

Een snelle research op het wereldwijde web leert ons dat het inhouden van winden slecht is voor de gezondheid. Op gezondheidsnet.nl lezen we dat mensen gemiddeld vijftien scheten per dag laten. “Maar ook veel winden worden ingehouden én dat kun je beter niet doen. Het inhouden van scheten kan namelijk leiden tot uitstulpingen van de darmen. De giftige darmgassen kunnen door opname in de bloedbaan klachten als vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken.”

“Winderigheid kan verschillende oorzaken hebben”, zo staat er verder nog. “Bijvoorbeeld omdat iemand te veel lucht inslikt. Dit kan gebeuren bij spanning en stress, door roken of een slecht kunstgebit. Mensen die snel praten, snel eten en drinken zonder goed te kauwen, slikken ongemerkt extra lucht mee naar binnen.”

Wat zegt een expert?

Nonsens, stelt Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde aan de VUB, ons gerust. “Dit is toch echt wel bij de haren getrokken. Eerst en vooral: winden laten is een perfect normaal proces. Iedereen maakt elke dag zo’n twee liter wind aan. Gezonde voeding, zoals groente en fruit - die gaan gisten in de darm -, en vooral ook de proteïnen in vlees, zijn er de grote oorzaak van.”

Nu, zijn die gassen nu zo giftig dat ze klachten gaan veroorzaken als we ze inhouden? Helemaal niet. “Ze bevatten natuurlijk afvalstoffen van de vertering, net zoals urine trouwens, maar schadelijk voor het lichaam zijn ze helemaal niet. Dat je last krijgt van hoofdpijn en vermoeidheid door het inhouden van winden, is dus complete onzin. Wat wél kan gebeuren, is dat je buikpijn krijgt door de opstapeling van gassen. Mijn advies is dus: zonder je gewoon in alle discretie af op het toilet, laat die wind ontsnappen en iedereen is tevreden!”