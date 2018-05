Is het ongezond om je stoelgang op te houden tijdens de werkdag? Timon Van Mechelen

15 mei 2018

12u53

Bron: Vice/Huffington Post 1 Fit & Gezond Meer dan de helft van de werknemers durft buitenshuis geen grote boodschap te doen, dat bleek uit een Brits-Amerikaanse enquête uit 2016. Vooral vrouwen hebben er moeite mee. Uit schaamte voor de geur en potentiële geluiden houden zij massaal hun stoelgang in. Herkenbaar, maar is het ook ongezond?

Laten we beginnen bij het begin; hoeveel keer naar het toilet gaan voor een grote boodschap is normaal per dag? Het merendeel moet één à twee keer per dag kakken, maar er zijn ook heel wat mensen die wat minder vaak of juist vaker het toilet bezoeken. De frequente van de ontlasting zegt weinig over de gezondheid, iedereen heeft namelijk een persoonlijk ‘schema’. Tenzij het om diarree of verstopping gaat.

Alleen houden heel wat mensen dus hun stoelgang op. Uit een Brits-Amerikaanse enquête uit 2016 van Vectair Systems bleek dat meer dan helft van de ondervraagden geen grote boodschap durft te doen op kantoor, bij een vriend, in een toiletruimte met maar één wc of op restaurant en café. Meer dan 30% doet dat gewoon helemaal nooit, zelfs als ze écht-écht moeten.

Van je plas inhouden, is geweten dat het kan leiden tot infecties en de kans op een blaasontsteking vergroot. Geldt dat ook voor stoelgang of kun je zonder zorgen pas ’s avonds je darmen ontledigen? Eén keer lang je stoelgang ophouden, is niet gevaarlijk. Maar het wordt vervelend en ongezond als je het herhaaldelijk doet.

Aje moe kakkn, moe je kakkn! Stefaan Degand

Hoe langer je die grote boodschap gaat uitstellen, hoe meer stoelgang zich gaat ophopen in je darmen en hoe harder die ook gaat worden. Dat kan leiden tot constipatie, en op termijn kan het zelfs leiden tot chronische constipatie. Door je stoelgang regelmatig op te houden, blijven sommige van die hard geworden restjes namelijk achter in je darmen. Dat kan de dikke darm uitrekken en de kring- en buikspieren flink in de war brengen. Door dit te vaak te doen, kun je deze organen zelfs helemaal lam leggen waardoor je in het meest extreme geval de rest van je leven laxeermiddel moet slikken om nog normaal naar het wc te kunnen gaan.

De meeste mensen die regelmatig hun stoelgang ophouden, zullen echter gewoon ongemakken ondervinden zoals krampen en heftige spanning, bloed en pijn eens ze eenmaal hun grote boodschap durven doen. Lang verhaal kort: je zult er niet ter plekke van doodvallen, maar gezond is het ook niet. Tenslotte moet iedereen toch naar het toilet gaan, zelfs de koning. Je ervoor schamen is dan ook helemaal niet nodig. Of zoals acteur Stefaan Degand in de tv-reeks 'De Ronde' het mooi verwoordde: “Aje moe kakkn, moe je kakkn!”