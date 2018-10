Is het normaal dat je maandstonden soms te laat zijn? MV

22 oktober 2018

12u47

Bron: Huffingtonpost 0 Fit & Gezond Het is een periode in de maand waar geen enkele vrouw naar uitkijkt. Dames krijgen hun regels ongeveer na 28 tot 35 dagen, maar soms is die cyclus niet gelijk en dan kan er wel wat paniek ontstaan. Maar is dat eigenlijk nodig?

“Het is niet helemaal normaal, maar je menstruatie kan al wel eens te laat komen”, legt Felice Gersh, gynaecoloog, uit. “Als je je regels te laat krijgt, is dat vaak een teken van je lichaam dat er iets aan de hand is met je gezondheid. De menstruatiecyclus is belangrijk wanneer we gaan kijken naar de gezondheid van een vrouw. Als je cyclus onregelmatig wordt, is dat vaak een alarmbel die je erop wijst dat je moet denken aan je gezondheid en levensstijl.”

Maar waarom komt Moeder Natuur soms met wat vertraging en moet je daarover ongerust zijn? Experts vertellen wat je moet weten.

Hoe laat is te laat?

Vanaf het moment dat jouw regels ongeveer een week later komen dan verwacht, wordt dat bekeken als te laat. “De meeste vrouwen hebben een cyclus die ongeveer altijd even lang duurt en op hetzelfde moment terugkomt,” legt Ann Mullen, director van health education aan Cycle Technologies uit. Mullen wijst erop dat het volkomen normaal is dat er af en toe een week variatie in de lengte van de cyclus zit.

“Als iemand gewoonlijk een cyclus van 25 dagen heeft dan is het niet ongewoon wanneer die plots 30 of 31 dagen duurt.” Er wordt eigenlijk pas van ‘te laat’ gesproken wanneer het over 8 dagen of langer gaat.

Waarom blijven ze weg?

Er zijn verschillende oorzaken waarom de rode vlag iets later gehesen kan worden.

- Zwangerschap: uiteraard een beetje een open deur intrappen, maar een zwangerschap is het eerste dat je moet uitsluiten wanneer je te laat of niet ongesteld wordt.

- Leeftijd: adolescenten en vrouwen die (bijna) in hun menopauze zitten, komen vaak in aanraking met onregelmatige cycli. Het lichaam van adolescenten komt in de reproductieve jaren, wat betekent dat hun hormonen niet altijd even goed geregeld zijn. Het oestrogeengehalte van vrouwen die in hun menopauze komen begint te zakken wat voor onregelmatigheid kan zorgen.

- Stress: langdurige stress kan ook effect hebben op jouw cyclus legt Adi Davidov, gynaecoloog, uit.

- Gewicht: wanneer je te weinig weegt kunnen je regels ook uitblijven. “Als het lichaamsvet erg laag is kan dat de oestrogeenproductie verstoren”, stelt Mullen.

- Ziekte: ook ziektes kunnen een impact hebben op de menstruatiecyclus. Een verkoudheid of griepje kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je regels te laat zijn.

Zo krijg je het opnieuw in orde

“Om een normale, aangename menstruatie te hebben, moet je zorg dragen voor jezelf en letten op je gezondheid”, legt Gersh uit. Een goede levensstijl is daarbij belangrijk volgens de gynaecoloog. Gezonde voeding, genoeg slaap, voldoende beweging en weinig stress staan daarbij centraal. Vooral voor vrouwen in de menopauze is een gezonde levensstijl erg belangrijk. “De menopauze zorgt voor veel verandering in de gezondheid van vrouwen.”

Davidov wijst erop dat de meeste dokters niet bezorgd zijn wanneer je regels voor een keer te laat zijn of uitblijven maar hij raadt alsnog aan om jouw cyclus te bekijken en naar een dokter te gaan wanneer die onregelmatig blijft.