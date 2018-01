Is het echt zo slecht om ’s avonds brood en pasta te eten? TVM

22 januari 2018

18u22

Bron: The Independent 0 Fit & Gezond We eten alsmaar later, met dank aan flexibele werkuren, omdat we de hele dag door al knabbelen en omdat er steeds meer alleenstaanden zijn. En dat is slecht nieuws voor onze gezondheid, of toch niet? Dokter Michael Mosley zocht het uit voor een nieuw BBC-programma.

Over koolhydraten doen heel wat geruchten de ronde. Ze zouden bijvoorbeeld ontstekingsprocessen op gang brengen in het lichaam en het zou ook suikerpieken in het bloed veroorzaken, wat het risico op diabetes en hart-en vaatziekten vergroot. Laat ’s avonds nog koolhydraten naar binnenspelen is helemaal des duivels, daar word je dik van of het is in ieder geval ongezond. Klopt niet, zegt Michael Mosley, dokter en man achter het populaire vastendieet 5:2.

“Als je veel koolhydraten en suikers eet, vooral degene zonder vezels die snel geabsorbeerd worden, zal dat inderdaad suikerpieken in het bloed veroorzaken. Als deze glucose er niet afgetraind wordt door een of andere vorm van beweging, reageert de pancreas door insuline in je bloed te pompen om het suikergehalte weer naar beneden te halen. De overtollige suiker zet zich om naar vet,” legt Mosley uit.

Dan toch geen wit brood en pasta eten in de avond? “Veel mensen denken dat het slechter voor de gezondheid is om ’s avonds koolhydraten te eten dan in de ochtend. Want na het ontbijt heeft je lichaam nog genoeg tijd om de glucose er af te bewegen. Ook ik ging daar vanuit, maar eigenlijk is er nooit eerder een onderzoek naar gedaan. Als een wetenschapper was ik dan ook heel enthousiast om dit te bestuderen.”

Rustperiode

Voor het programma ‘Trust Me, I’m a Doctor’ op BBC Two, werkte Mosley samen met Adam Collins, dokter aan de universiteit van Surrey. In de eerste vijf dagen van het onderzoek, aten de deelnemers een koolhydraatrijk ontbijt. Daarna aten ze vijf dagen ‘normaal’ om vervolgens 5 dagen vooral ’s avonds koolhydraten te eten. Hun suikerspiegel werd steeds in de gaten gehouden.

Ondanks de koolhydraatrijke avondmaaltijden, was de suikerspiegel van de deelnemers na afloop toch flink gedaald. Van 15,9 eenheden naar 10,4 eenheden. “We gaan er hierdoor vanuit dat vooral de periode voorafgaande aan de koolhydraatrijke maaltijd, waarin je dus geen brood of pasta eet, van tel is en niet zozeer het tijdstip waarop je de koolhydraten eet. Als je een lange ‘rustperiode’ inlast, zal je lichaam beter voorbereid zijn. Een hele nacht niet eten is natuurlijk ideaal, dus het is zeker geen slecht idee om het merendeel van je koolhydraten ’s ochtends te eten. Deze kleine studie toont echter aan dat als je overdag zo weinig mogelijk koolhydraten eet maar ’s avonds wel, je lichaam zich daar na een tijdje aan aanpast.”

Volgens Mosley is er nog grootschaliger onderzoek nodig, maar voorlopig raadt hij mensen om niet zo te focussen op wanneer ze koolhydraten eten. “Het is belangrijker om pieken en dalen te creëren, dus niet de hele dag door aardappelslaatjes en brood eten, maar het beperken tot één keer per dag.”