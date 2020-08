Is het beter om regelmatig kleine porties per dag te eten in plaats van enkele grote? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 7)

“Regelmatig tussendoortjes eten is helemaal uit den boze.” Volgens Pascale Naessens is het wel goed om structuur in je eetmomenten brengen, maar eet je toch beter niet méér dan drie keer per dag. Tijdens de Puur & Lichter challenge beantwoordt Pascale dagelijks vragen van onze lezers en stelt ze een menu samen. Vandaag gaat ze in op de volgende vragen:

1. Als ik ‘s ochtends echt geen honger heb, is het dan oké om niet te eten?

2. Soms kan ik maar eenmaal per dag eten, en ik heb ook weinig tijd om dagelijks te koken. Wat kan ik doen?

3. Minder koolhydraten of minder calorieën: wat is nu het beste?

4. Is het beter om regelmatig kleine porties per dag te eten in plaats van enkele grote?

1. Als ik ‘s ochtends echt geen honger heb, is het dan oké om niet te eten?

Mijn idee is dat je alleen moet eten als je honger hebt. Kijk naar wat je eet op een dag, op een week. Als dat in balans is en je voelt je goed, is er geen enkel probleem om je ontbijt over te slaan.

2. Ik werk in zeer wisselende ploegen (vroeges/lates/nachten/weekends door elkaar) en werk na deze uren nog bij in een cafeetje. Hierdoor eet ik ongestructureerd en soms ook maar eenmaal per dag. Tijdens het tappen is eten amper mogelijk. Ik heb hierdoor ook weinig tijd om dagelijks te koken. Wat kan je mij aanraden?

De manier waarop je de vraag stelt maakt duidelijk dat je werk voorrang krijgt op alles, en dat eten en slapen hier helemaal ondergeschikt aan zijn en absoluut geen aandacht krijgen. Eten en slapen lijken bij jou enkel ballast. Misschien is het niet zo, maar ik heb maar één zinnetje om mij op te baseren.

Wie geen tijd vrij maakt om goed te eten (en goed te slapen), zal vroeg of laat tijd moeten vrijmaken om ziek te zijn

Een vorm van ritme is heel belangrijk voor ons lichaam. We hebben allemaal een soort interne klok. Stuur je die iedere keer in de war, dan zal je lichaam veel stresshormonen aanmaken. Het is algemeen geweten dat chronische stress nefast is voor ons metabolisme en onze gezondheid. Dus ik raad je aan om toch een soort van structuur in je eetmomenten te brengen, en liefst ook in je slaapmomenten.

Ik weet het, we zijn allemaal druk bezig en sommigen zijn er zelfs fier op dat ze heel druk bezig zijn. In één van mijn boeken heb ik de volgende quote geschreven: ‘Wie geen tijd vrij maakt om goed te eten (en goed te slapen), zal vroeg of laat tijd moeten vrijmaken om ziek te zijn.’

Ik heb hier al veel reacties op gekregen van mensen die dit helaas proefondervindelijk hebben ondervonden. Dus je zult toch op zoek moeten gaan naar een goede balans en ook aandacht moeten schenken aan goed eten en voldoende slapen.

3. De ene zegt koolhydraten minderen, de andere zegt calorieën minderen. Wat is nu het beste?

Er is niet zoiets als ‘dit is het beste’. Afhankelijk van jouw lichaam, jouw toestand en jouw verwachtingen kun je ofwel beter je calorie-inname verminderen, ofwel beter je koolhydraatinname. De vraag is dus, wat is het beste op dit moment voor mij? Dat is altijd zeer persoonlijk.

4. Is het beter om regelmatig kleine porties per dag te eten in plaats van enkele grote?

Vroeger ging men ervan uit dat kleinere porties eten verspreid over de dag beter was, dat dit het metabolisme stimuleerde.

Er is nu meer en meer wetenschap die aantoont dat een maaltijd overslaan veel gezondheidsvoordelen biedt

Maar men is daarvan teruggekomen om twee redenen.

Ten eerste zien ze dat mensen die verspreid over de dag eten uiteindelijk meer en te veel eten, omdat het honger/verzadigingsgevoel weg is. Dus ze kwamen eerder aan.

Ten tweede is er nu meer en meer wetenschap die aantoont dat een maaltijd overslaan veel gezondheidsvoordelen biedt.

Dan komen we op het terrein van intermitterend vasten (IF). De meest populaire vorm van IF is het ontbijt overslaan en eten binnen een tijdsvenster van 8 uur. (16:8 = 16 u vasten en binnen 8 uur eten).

Je lichaam gaat hierdoor veel efficiënter om met zijn energiehuishouding. En misschien wel het belangrijkste, het stimuleert autofagie. Dat is een proces waarbij het lichaam grote schoonmaak houdt en dit komt de algemene gezondheid te goede.

Dus regelmatig tussendoortjes eten is helemaal uit den boze. Houd je aan drie maaltijden per dag of nog minder.

Mocht je eraan denken om met IF te beginnen, dan raad ik je aan om je hierover eerst goed te informeren. Je kunt hier best niet onbezonnen aan beginnen. IF is ook niet geschikt voor iedereen.

Van 24 augustus tot en met 2 september loopt de Puur & Lichter challenge met Pascale Naessens. Op de overzichtspagina vind je alle recepten, boodschappenlijsten, adviezen en tips.

Pascale beantwoordt exclusief voor onze abonnees ook elke dag vragen van lezers.

Wil je foto’s van je gerechten posten of vragen stellen? Dan kan je terecht op de communitypagina.

Wil je nog meedoen aan de Challenge? Schrijf je dan hieronder op de nieuwsbrief in en ontvang dagelijks de recepten.

Bestel nu het nieuwe kookboek van Pascale Naessens ‘Echt eten’ met 10% korting in de HLN Shop.