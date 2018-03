Is (hard)lopen nu echt slecht voor je knieën of niet? TVM

22 maart 2018

13u44

Bron: Vice/Independent 5 Fit & Gezond Dat joggen erg belastend is voor je knieën en dat je er zelfs artrose door kunt krijgen is een van de meest ingebakken overtuigingen onder (niet-)lopers. Maar klopt dat eigenlijk wel? Voor eens en voor altijd: ruïneert joggen je knieën of niet?

Het korte antwoord: nee. Gaan joggen is absoluut niet vrij van risico's. De kans op blessures, bijvoorbeeld aan de kruisbanden en kniebanden, is zeker en vast bestaande. Maar geen enkel onderzoek heeft ooit kunnen aantonen dat het op lange termijn schadelijk voor de gezondheid is. In tegendeel zelfs, vaak lopen is goed voor je knieën.

Een studie uit 2013, waaraan bijna 100.000 lopers en wandelaars deelnamen, concludeerde dat regelmatig gaan lopen niet leidt tot een groter risico op artrose. De onderzoekers ontdekten zelfs dat artrose maar half zo vaak voorkomt bij mensen die af en toe een eindje gaan rennen. Voor de studie werden de deelnemers maar liefst zeven jaar lang opgevolgd. Wandelaars daarentegen ontwikkelden wel vaker knie-problemen.

Ook uit een onderzoek van Baylor University bij 2.500 mensen, bleek dat lopers minder last hebben artritis in hun knieën, welke leeftijd ze ook hebben. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte lopers was 65, en de studie volgde ze vier jaar lang.

Andere factoren

Toch mag dit niet voor iedereen het teken zijn om uit de startblokken te schieten. Het mag dan niet het lopen zijn dat je knieproblemen geeft, heel wat andere factoren zijn wel gevaarlijk. Je spierontwikkeling is misschien niet in balans, je enkels zijn misschien niet stabiel, je loopstijl laat wat te wensen over en je schoenen zijn niet geweldig. Wie dan na 8 uur aan een bureau zitten een uur gaat rennen, vraagt om problemen en pijn. Misschien niet aan je knieën, maar waarschijnlijk wel ergens anders.