Is gezellig kaarsen branden in huis ongezond? Anouk Broersma

14u04

De dagen worden weer korter, de nachten guurder. Heerlijk om dan onder een dekentje te kruipen, kopje thee erbij, kaarsje aan. Of zou u dat kaarsje beter achterwege kunnen laten? In 2009 was er een verontrustend nieuwsbericht: Amerikaanse onderzoekers zouden hebben ontdekt dat 'gewone' kaarsen, waarin meestal paraffine zit, het risico op kanker, astma en allergieën verhogen. Mensen zouden beter soja-kaarsen kunnen branden.

Maar, zeiden critici, dat onderzoek was gesponsord door de landbouwindustrie. Misschien wilden ze de verkoop van soja een boost geven? De European Candle Association ontkrachtte vervolgens de claim van de onderzoekers door te verwijzen naar een eigen studie uit 2007, waarin geen enkel risico was gevonden. Maar ja, hoe onbevooroordeeld zal de belangenbehartiger van de kaarsverkopers zijn?



'Internet staat vol beweringen over de schadelijkheid of onschadelijkheid van allerlei soorten kaarsen', zegt Bert Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. En die beweringen snijden lang niet allemaal hout. Eigenlijk is de vuistregel simpel: bij het branden van kaarsen - of wat dan ook wat je in de fik zet - komen áltijd schadelijke stoffen vrij. Van alle kaarsen, dus ook die van soja, bijenwas of wat al niet meer.

