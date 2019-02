Is fluoride in tandpasta gevaarlijk voor je gezondheid? TVM

03 februari 2019

09u02

Bron: Medical Daily, Greatist, nu.nl 0 Fit & Gezond De meeste tandartsen raden aan om een tandpaste te gebruiken met fluoride in omdat het kan helpen bij het voorkomen van gaatjes. Dat klopt ook, maar tegelijkertijd is fluoride sinds 2014 opgenomen in de lijst van giftige stoffen. Moeten we ons zorgen maken?

Fluoride wordt aan tandpasta toegevoegd omdat het in het glazuur terechtkomt. Het versterkt het glazuur en maakt het tegelijkertijd ook minder vatbaar voor zuren die bijvoorbeeld gevormd worden door suikers. Met minder gaatjes en tandbederf als gevolg. Het blijft daarnaast kleven op zwakke plekken in het glazuur, waardoor die beetje bij beetje steviger worden en kunnen herstellen.

Het heeft dus zeker zijn nut, maar tegelijkertijd wordt er ook gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico’s van fluoride. Zo zou het de hersenen en het zenuwstelsel kunnen beschadigen doordat het zich bindt aan het calcium in het bloed waardoor er een tekort aan het belangrijke mineraal optreedt. Uit onderzoeken in landen waar hele hoge concentraties fluoride in het drinkwater zitten, blijkt ook dat fluor tanden net poreuzer kan maken. En het zou ook effect hebben op de botten en gewrichten.

Moeten we ons dan zorgen maken en massaal kiezen voor tandpasta’s zonder fluoride in? Helemaal niet. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is de maximale hoeveelheid fluoride die je mag binnenkrijgen op een dag 7 milligram. Aangezien je tandpasta (normaal gezien) niet inslikt, krijg je tijdens een poetsbeurt maar 0,1 milligram fluoride binnen. Je zou dus al een hele tube moeten opeten om ook daadwerkelijk gezondheidsrisico’s op te lopen. Om die reden zit in tandpasta voor kinderen meestal geen fluoride, omdat zij al eens een tube durven opsmikkelen. Maar je zorgen maken, hoeft dus zeker niet.

Hoeveel tandpasta moet je gebruiken?

Een hele tube opeten is logischerwijs dus niet de bedoeling, maar hoeveel tandpasta moet je eigenlijk gebruiken? “De borsteltjes van onze tandenborstel doen het hoofdzakelijke reinigingswerk, dus je hoeft zeker niet te overdrijven met tandpasta,” zegt Steven Goldberg, een tandarts uit Manhattan aan Greatist. “Het enige wat je nodig hebt is een hoeveelheid tandpasta ter grootte van een erwt. Voor kinderen jonger dan 6 volstaat zelfs de grootte van een rijstkorrel.” Gevaarlijk is het niet om zoals in de reclame een dikke laag tandpasta te gebruiken, maar nodig ook niet. “Door de hele kop van je tandenborstel met pasta te bedekken verspil je alleen maar, want die gaat toch verloren in de wasbak,” aldus Goldberg.