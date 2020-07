Is dit het gezondste koekje ter wereld? Voedingsdeskundige belooft dat het onze dagelijkse portie groenten en fruit vervangt Stéphanie Verzelen

15 juli 2020

09u04 3 Fit & Gezond De hele dag koekjes eten zonder schuldgevoel: klinkt als een droom. Eentje die misschien werkelijkheid kan worden? Als het van de Britse chef en voedingsdeskundige Gurpareet Bains afhangt wel. Hij bedacht een recept voor een koekje vol groenten en fruit dat honderd procent gezond zou zijn. Te mooi om waar te zijn of niet: we vragen het aan diëtiste Sanne Mouha.

De Indisch-Britse chef Gurpareet Bains staat bij de Britten bekend als een echte gezondheidsgoeroe. Eerder creëerde hij er al culinaire hypes met zijn recepten voor wat hij ‘’s werelds gezondste maaltijd’ en ‘’s werelds gezondste kerstdiner’ noemt. Nu komt de voedingsdeskundige – die we in België kennen als auteur van ‘Het superfooddieet’ – met een nieuwe primeur: het gezondste koekje dat de wereld ooit gezien zou hebben.

Het koekje, genaamd de ‘Chikitsa Crumble’, smaakt naar blauwbessen en bevat naar eigen zeggen vijf porties groenten en fruit, de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Het zit boordevol vezels (twaalf gram) en proteïnes (ook twaalf gram) en zou je volgens Bains een lagere cholesterol en een gezonder hart opleveren.

Voor koppige kinderen

Zijn exacte recept wil hij natuurlijk niet prijsgeven. Maar duidelijk is wel dat het koekje uit zo’n 360 gram groenten en 40 gram fruit bestaat (gedroogd, zodat al het vocht eruit is), meer bepaald uit een mix van courgette, wortel, pompoen, blauwbessen, gojibessen, noten en kruiden. Uiteindelijk zou elk koekje, dat zo'n 84 gram weegt, zo’n 280 calorieën bevatten.

“Met het koekje wil ik kinderen, tieners en volwassenen die niet van groenten en fruit houden, helpen om aan hun dagelijkse hoeveelheid te geraken”, vertelt Bains aan Metro UK. Zijn neven en nichtjes worstelen daarmee, dus bakte hij de koekjes tot nu toe vooral voor zijn familie. Maar natuurlijk denkt hij eraan om de koekjes te koop aan te bieden, eerst via zijn website. “Weten hoe je gezond kan eten in een wereld die je met dieetadvies om de oren slaat, voelt soms als een mijnenveld aan. Hoe mooi zou het zijn als dit koekje dat een pak simpeler maakt door een aanbevolen hoeveelheid aan groenten en fruit in een snackje te bundelen”, zegt Bains.

Wat zegt onze voedingsdeskundige?

Diëtiste en voedingsdeskundige Sanne Mouha is iets minder lyrisch over de ‘Chikitsa Crumble’. Dat het geen ongezond koekje is, durft ze wel aan te nemen. “Al kennen we de exacte ingrediëntenlijst niet, dus echt zeker kan ik niet zijn. Het toegevoegde suiker- of vetgehalte bepaalt ook heel erg of een koekje gezond is.” Maar dat het koekje je dagelijkse portie groenten en fruit kan vervangen, ontkracht ze zonder aarzeling. “Groenten en fruit bevatten ook mineralen en vitamines. Hoe meer je ze plet of verwerkt, hoe minder vitamines erin zitten. Dus Bains’ koekje is sowieso niet even voedzaam als je dagelijkse portie groenten en fruit.”

Ze merkt wel op dat het koekje veel vezels en eiwitten bevat: een pluspunt. Drie volkoren boterhammen bevatten zes gram vezels, dit koekje bevat er twaalf. En voor wie vegetarisch eet, zijn extra eiwitten altijd handig. “Het koekje zal – ook aangezien 84 gram een stevige portie is – zeker goed vullen. Maar het bevat ook héél veel calorieën”, zegt Mouha. “Die 280 calorieën, dat is evenveel als een lichte maaltijd. Dat is niet inherent negatief, maar wie op zijn lijn let, kan dit koekje maar beter niet als tussendoortje eten. Als vervanging van een maaltijd – het ontbijt, bijvoorbeeld – kan het eventueel wel, als je groenten en fruit verder niet schrapt tenminste. Het lijkt me nog het handigst als tussendoortje voor wie stevig gaat hiken of sporten.”

Voorlopig is het koekje nog niet te koop. Bains creëerde eerder wel al de ‘Vedge’-reep, die een tot twee stukken van je dagelijkse portie fruit en groenten bevat en een derde minder suiker en vijftig procent meer vezels dan de doorsnee fruit-en-notenreep. Die zijn te koop in het Verenigd Koninkrijk en online.