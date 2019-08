Is dit de ultieme oplossing om ons tekort aan vitamine D tegen te gaan? VW

Het is al lang geen nieuws meer dat we steeds vaker met een vitamine D-tekort kampen. Volgens de Universiteit van Birmingham zou er een ideale manier bestaan om dit tegen te gaan.

Een vitamine D-tekort in ons lichaam vertaalt zich in de vorm van een verzwakt immuunsysteem en heeft soms zelfs een negatieve invloed op ons humeur. Om dit tegen te gaan gingen wetenschappers van de universiteit van Birmingham op zoek naar een oplossing om de epidemie die het vitamine D-tekort stilaan lijkt te worden op te lossen. Hun conclusie: vitamine D toevoegen aan tarwebloem, waarmee vervolgens brood kan gebakken kan worden. Uit het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het European Journal of Clinical Nutrition, blijkt dat het toevoegen van vitamine D kan zorgen voor de preventie van 10 miljoen nieuwe gevallen van vitamine D tekorten.

Maar is een ‘epidemie’ het juiste woord om te gebruiken wanneer het gaat om een tekort aan vitamine D? In het Verenigd Koninkrijk zou 20% van de volwassen bevolking een tekort hebben aan deze belangrijke vitamine. In de VS zou dit percentage trouwens nog hoger liggen. Het tekort hebben we te danken aan het feit dat we niet genoeg voedingsmiddelen eten die vitamine D bevatten én te veel tijd binnenshuis doorbrengen.

Uiteraard rijst de vraag of dat vitaminetekort niet gewoon opgelost kan worden door het innemen van een supplement. Al zou dat volgens Magda Aguiar, één van de auteurs van de studie, een pak minder effectief zijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat supplementen vaak als ‘duur’ gezien worden, en dat niet iedereen eraan denkt om ze op regelmatige basis in te nemen. Door ze gewoon toe te voegen aan iets wat sowieso deel uitmaakt van ons dagelijkse leefpatroon wordt het probleem op een bijna onzichtbare manier opgelost.

Voor wie z’n twijfels heeft bij het hele proces is het handig om weten dat in Finland al het brood versterkt wordt met vitamine D. Hierdoor werden de tekorten van de Finse volwassen bevolking effectief verlaagd van 13% naar 0,6%. Voorlopig is er nog geen nieuws of dit ook toegepast zal worden in ons land.