Is de nachtmodus op je smartphone echt de oplossing voor een betere nachtrust? Charlotte Dierckx

14 februari 2018

20u04

Bron: Wellandgood 1 Fit & Gezond De kans is groot dat je vanavond vergezeld van de smartphone onder de wol kruipt. Met de nachtmodus aan kan dat geen kwaad, toch? Maar helpt de nachtmodus ons ook echt sneller naar dromenland of gaat het om het placebo-effect?

We weten dat de blootstelling aan blauw licht ervoor zorgt dat er minder melatonine wordt aangemaakt waardoor de hersenen moeilijker in slaap vallen. En toch kruipen we 's avonds telkens weer in bed met onze smartphone of tablet om nog snel Facebook of een filmpje te checken. De nachtmodus op onze slimme toestellen zou door warmer licht uit te stralen tenslotte een oplossing moeten bieden voor dat probleem.

Uit onderzoek van het Rensselear Polytechnic Institute blijkt de nachtmodus toch minder effectief dan we denken. De studie wees namelijk uit dat beide lichtstanden dezelfde invloed hebben op de aanmaak van melatonine. "Statistisch gezien biedt de nachtmodus geen voordeel voor onze nachtrust", bevestigt Mariana Figueiro, een van de hoofdonderzoekers van de studie.

Placebo-effect

Psychologisch gezien heeft de nachtmodus dan weer wel invloed op de snelheid waarmee je in slaap valt, tenminste als jij écht gelooft dat het inschakelen van de nachtmodus je zal helpen om sneller slaap te vatten. "De gedachte dat het helpt, vergroot de kans dat het ook effectief werkt." Net zoals het placebo-effect een kind met pijn bij het innemen van een vitaminepilletje doet geloven dat het de werking heeft van een pijnstiller.

Maar ongeacht of jij nu in de nachtmodus gelooft of niet: mails, Facebook, YouTube of Netlfix stellen je ogen bloot aan een stroom fotonen die je hersenen vertellen om wakker te blijven, met een slechtere nachtrust als resultaat (ook al voel je daar zelf niets van). De beste methode om in slaap te vallen blijft dus het lezen van een boek, op papier wel te verstaan.