Introvert of extravert? Je karakter heeft een invloed op de gezondheid van je darmen VW

11 februari 2020

10u54

Bron: Mind Body Green 4 Fit & Gezond Ga je graag met een grote groep op stap, of ben je eerder het type dat energie haalt uit een avondje alleen op de bank? Nieuw onderzoek toont aan dat je karakter niet alleen een invloed heeft op je sociale leven, maar ook op de gezondheid van je darmen.

Een gezond evenwicht van bacteriën in onze darmen heeft een grote invloed op de rest van ons lichaam. Zo beïnvloedt het niet alleen ons gewicht, maar ook ons humeur. En hoewel het kiezen voor darmvriendelijk voedsel sowieso een goed idee is om je darmen een handje te helpen om in topvorm te blijven, toont recent onderzoek (gepubliceerd in Human Microbiome) aan dat er mogelijk ook psychologische factoren zijn die onze darmgezondheid beïnvloeden.

Nadat ze zich had verdiept in de wetenschap van darm-hersenverbinding, ontdekte onderzoeker Katerina Johnson van Oxford University dat je persoonlijkheid de darmgezondheid mogelijk beïnvloedt. “Er bestaat meer en meer onderzoek dat het darmmicrobioom koppelt aan de hersenen en het gedrag”, zegt Johnson daarover. “Al is het meeste van dat onderzoek uitgevoerd bij dieren en waren de menselijke studies meer gericht op de invloed van de darmen op psychiatrische of neurologische aandoeningen zoals epilepsie, ADHD of depressie. Mijn belangrijkste voornemen was echter om te kijken naar de invloed tussen onze persoonlijkheid en de aanwezigheid van bepaalde bacteriën in onze darmen.”

Voor het onderzoek leverde een groep van 655 een staal van hun ontlasting in. Daarnaast vulden ze een online vragenlijst over hun sociale leven in. De resultaten toonden aan dat mensen met een uitgebreid sociaal netwerk of een extraverte persoonlijkheid, meer kans hadden op de aanwezigheid van een diverse groep bacteriën in hun darmen. Diversiteit in de darmbacteriën zorgt voor een gezond microtoom en in het algemeen voor een betere gezondheid. Daar tegenover stond dat mensen die vaak last hadden van angst of stress minder diversiteit vertoonden wat betreft darmbacteriën.

Pech voor introverten?

“We leiden een stressvol leven met steeds minder sociale interacties en brengen minder tijd door in de natuur”, zegt Johnson. “Al deze factoren kunnen het darmmicrobioom beïnvloeden en kunnen ons gedrag en psychologisch welzijn op vooralsnog onbekende manieren bepalen.”

Wil dat meteen zeggen dat introverten meteen ook gedoemd zijn tot een slechtere gezondheid? Niet meteen. Hoewel introverte mensen vaak wat meer tijd alleen nog hebben, betekent het niet dat ze koste wat kost sociale interactie vermijden. Bovendien heeft het onderzoek andere manieren ontdekt die de bacteriediversiteit in onze darmen vergroten en die weinig tot geen sociale interactie vereisen.

Wie niet het type is om in groep op stap te gaan, kan namelijk overwegen om in z’n eentje de wereld te verkennen en regelmatig een hapje te gaan eten. Volgens de studie hadden ‘avontuurlijke eters’ immers de neiging om een meer diverse darmflora te hebben. “Dit komt waarschijnlijk omdat internationale reizen je laten kennismaken met nieuwe voedingsmiddelen, en dus meer diversiteit in je microbioom.”