Internationale koffiedag: 3 redenen waarom een tas koffie wel een goed idee is Nathalie Tops

01 oktober 2018

11u38

Bron: Goed Gevoel 6 Fit & Gezond Aan weinig dingen zijn we zo verknocht als aan ons dagelijks bakje troost. We zouden met z'n alleen zo'n 19,5 miljoen kopjes per dag drinken. En daar is niets mis mee, aldus een recente studie. Meer nog: koffie zou naast oppeppend ook gewoon gezond zijn.

Is koffie nu gezond of niet? De kans is groot dat je op den duur niet meer weet wat te geloven, aangezien diverse onderzoeken elkaar regelmatig tegenspreken. Tot enkele decennia geleden stond koffie vooral in een slecht daglicht: in alle studies waarin de risico's op hartproblemen, vroegtijdig overlijden en andere gezondheidsperikelen bij drinkers en niet-drinkers vergeleken werden, was die eerste groep altijd het slechtst af. Al bleek er een grote maar: andere factoren als roken, een slechte gezondheid en een gebrek aan fysieke activiteit werden tijdens deze studies immers niet in rekening genomen. Dat noopte onderzoekers om het zwarte goud nog eens onder de loep te nemen. En zij kwamen tot deze verrassende - en uiterst positieve - bevindingen:

1. Koffiedrinkers doen het beter

De laatste publicatie over koffie in The British Medical Journal spreekt eerdere negatieve bevindingen resoluut tegen. De auteurs bundelden de gegevens van 220 studies over koffie, en kwamen tot de conclusie dat koffiedrinkers juist minder risico lopen op bepaalde gezondheidsproblemen dan niet-drinkers. Zo kwamen ze tot de conclusie dat de liefhebbers juist 17 procent minder risico liepen om vroegtijdig te sterven en 19 procent minder kans hadden om te overlijden aan een hartkwaal.

2. Dankzij koffie loop je minder risico op diabetes type 2

Bovendien zou ons dagelijks kopje troost het risico op diabetes type 2 - het type suikerziekte dat gelinkt wordt aan ouderdom en overgewicht - verlagen. Welke ingrediënten precies credits verdienen weten wetenschappers nog niet goed, maar vast staat dat bepaalde bestanddelen in koffie een invloed uitoefenen op de hormonen die ons metabolisme reguleren.

3. Koffie zou je risico op kanker verkleinen

Bepaalde studies maakten zelfs gewag van een lager risico op kanker, en dan specifiek leverkanker. Het hoge aantal oxidanten dat koffie bevat, zou daarvoor de verklaring vormen.

Kleine kanttekening: de onderzoekers benadrukken dat deze bevindingen suggereren dat koffiedrinken wel degelijk een gezonde gewoonte is, maar waarschuwen tegelijk dat overdaad nog steeds schaadt. Meer dan vier kopjes per dag drinken valt sowieso af te raden, aldus de wetenschappers. Bovendien is koffie geen magisch middeltje dat andere minder gezonde gewoontes als overvloedig alcoholgebruik of een nicotineverslaving compenseert. Een derde 'maar' geldt voor zwangere vrouwen: zij die verslingerd waren aan koffie - en dus meer dronken dan het gemiddelde dan een kopje of twee per dag - liepen meer risico op miskramen en baby's met een lager geboortegewicht.