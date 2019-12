Intermittent fasting was het populairste dieet van 2019 volgens Google: wat is het? LDC & NA

14 december 2019

10u40 2 Fit & Gezond Vasten wint aan populariteit. Dat wordt nu zelfs bevestigd door Google, dat heeft onthult welke zoektermen het vaakst werden gebruikt in vergelijking met vorig jaar. Maar deugt het dieet wel? En is het gezond? We vroegen advies aan voedingsdeskundige Sandra Bekkari.

Er zijn verschillende vormen van het vastendieet. De eerste manier, intermittent fasting, speelt op dagniveau. In het 16:8-protocol eet je 16 aaneengesloten uren niet, terwijl je in de overige 8 uur normaal eet, en wat je wil. Bij de tweede manier, alternating of alternated fasting, vast je 2 of meer dagen per week. Denk aan het 5:2-dieet, waarbij je per week 5 dagen eet volgens het mediterrane voedingspatroon. Aanvankelijk mocht je tijdens de overige 2 dagen niet meer dan 500 calorieën voor vrouwen en 600 voor mannen consumeren. Nu is die limiet verhoogd naar 800 kilocalorieën.

Het vastendieet heeft al heel wat aanhangers achter zich geschaard, waaronder enkele bekende namen. Denk maar aan Beyoncé, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Vanessa Hudgens en Jennifer Lopez. Zij geloven dat je dankzij het onderbroken vasten sneller zou afvallen omdat je vetverbranding een boost krijgt. Daarnaast heb je naar verluidt minder last van ontstekingen en verbetert je stofwisseling en insulinegevoeligheid.

Wat zegt de voedingsdeskundige over h et 16:8-dieet?

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om het 16:8-dieet te volgen:

- “16 uur lang vasten is lang, waardoor sommigen zich in de uren dat ze wél mogen eten gaan overeten.”

- “Ik ben een voorstander van ’s morgens de tijd te nemen om te ontbijten. Het is ook aangetoond, naar bijvoorbeeld concentratie toe, dat het ontbijt een erg belangrijke maaltijd is. Je ontbijt overslaan is dus af te raden.”

- “Het dieet is niet voor iedereen geschikt. Diabetici, ouderen en zwangeren mogen het bijvoorbeeld vaak niet volgen. Dat zegt meestal ook al iets. Als zij het dieet niet mogen volgen, betekent dat immers vaak dat het voor de grote meerderheid van de bevolking ook geen goed idee is om zich eraan te wagen.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van het 16:8-dieet:

- “Doordat je 16 uur vast, heb je minder tijd om te eten waardoor sommigen minder gaan eten.”

- “Het verkleint de kans om ’s avonds nog ongezond beginnen te snacken.”

- “Elk dieet werkt. Als je minder én beter gaat eten, zal je gewicht verliezen.”

- “Van alle populaire diëten, is dit een van de betere uit het aanbod. Vasten helpt namelijk je slaapkwaliteit te verbeteren waardoor je je ook frisser voelt overdag. Al is 16 uur voor mij net wat overdreven. 12 uur vasten lijkt me dan weer ideaal, bijvoorbeeld van 19 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens. Dan ga je niet slapen met een volle maag, geef je je spijsvertering voldoende rust, vermijd je laatavondsnacks én kan je opstaan met een volwaardig ontbijt.”

Wat zegt de voedingsdeskundige over h et 5:2-dieet?

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om het 5:2-dieet te volgen:

- “2 dagen per week vasten is niet voor iedereen geschikt. Sommigen hebben na die 2 dagen vasten zo’n extreme honger dat ze die gaan compenseren, eetbuien krijgen en zich overeten. Dan is het 5:2-dieet uiteraard geen oplossing om op lange termijn te volgen. Je raakt, net zoals bij elk ander dieet, sneller in een vicieuze cirkel terecht van streng diëten, afhaken en overcompensatie. We moeten leren dat het oké is om af en toe te genieten van een stukje taart, een pakje friet of iets anders. Daardoor gaan we ons veel minder snel overeten. Dat blijkt ook uit een grote studie. Daarin stond een groep op dieet en een andere niet. Ze kregen een tafel vol lekkers voorgeschoteld. Wat bleek? De mensen die geen dieet volgden, namen één stukje taart, genoten daarvan en waren voldaan. De groep diëters voerden een tijdlang een strijd met zichzelf, waarna ze niet meer te stoppen waren en bleven eten. Daarom stappen we het best af van het zwart-witverhaal en kiezen we beter voor een gulden middenweg die wel haalbaar is.”

- “Veel mensen die het dieet volgen, geven aan dat ze tijdens hun 2 vastendagen erg humeurig rondlopen.”

- “Hoewel de caloriebeperking verhoogd is van 500 voor vrouwen en 600 voor mannen naar 800 per dag, zijn 800 calorieën nog altijd erg weinig om de dag door te komen.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van het 5:2-dieet:

- “Het dieet is verbeterd tegenover vroeger. Waar je op je niet-vastdagen aanvankelijk alles mocht eten wat je wilde, wordt nu aangeraden om je te houden aan het mediterrane eetpatroon. Daarbij eet je vooral veel groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, zuivelproducten, olijfolie, gevogelte en vis. Dat voedingspatroon komt grotendeels overeen met de adviezen van onze nieuwe voedingsdriehoek en wordt in verband gebracht met tal van gezondheidsvoordelen zoals minder risico op hart- en vaatziekten, een hogere levensverwachting en een lager risico op borst- en darmkanker.”

- “Voor mensen die het moeilijk vinden om te diëten, kan dit dieet soelaas bieden omdat ze weten dat ze ‘maar’ 2 dagen per week honger moeten lijden.”