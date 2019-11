Instagram zorgt voor meer yoga-accidenten Margo Verhasselt

Bron: The Cut 0 Fit & Gezond Wanneer je door de 73 miljoen #yoga-posts scrolt op Instagram, kom je heel wat kiekjes tegen van mensen die bijzondere yogaposes uitvoeren. Van een simpele pose in hun appartement tot eentje op een exotisch strand: niets is onmogelijk. Maar al die ingewikkelde poses op nog ingewikkeldere plaatsen kunnen wel voor problemen zorgen, zo zouden er steeds meer mensen gewond raken door de sport.

Benoy Mathew, een Britse fysiotherapeut, vertelde al aan de krant The Telegraph dat yoga enorm aan populariteit wint de laatste jaren. En dat heeft de oude sport vooral aan sociale media te danken. Maar het is dus niet allemaal rozengeur en maneschijn. Onervaren yogi’s wagen zich te snel aan te moeilijke poses. “Sociale media zorgen ervoor dat mensen sneller willen evolueren, ze willen poses doen die er puur esthetisch goed uitzien”, legt hij uit. “Maar het is niet omdat je met je hoofd aan de grond kan dat je gezondheid erop vooruit zal gaan.”

Ook in de Verenigde Staten zien ze meer ongelukken gebeuren bij yogi’s. Een studie uit 2016 toont aan dat het aantal yoga-gerelateerde accidenten sinds 2001 extreem de hoogte inging. In 2017 kreeg een vrouw uit Maryland zelfs een beroerte na een hoofdstand. Een vrouw uit Mexico slaagde er dan weer in om 110 botten te breken nadat ze van haar balkon viel door het uitvoeren van een yogapose.

Een studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift The British Medical Journal vorig jaar toont aan dat 64% van de kwetsuren door yoga aan het onderlichaam plaatsvinden. Zo hebben de meeste mensen last van hun heupen, hamstrings of knieën.