Instagram lanceert ‘Gidsen’ met gezondheidsadvies Margo Verhasselt

19 mei 2020

12u49 1 Fit & Gezond Er is een zin die je waarschijnlijk beu gehoord bent: "Dit zijn ongekende tijden". Maar jammer genoeg klopt hij wel volledig. De coronacrisis gooide ons leven overhoop. Ook mentaal worden we uitgedaagd en daarom wil Instagram ons een hart onder de riem steken. Ze lanceren een nieuwe functie, Guides, die het gemakkelijker maakt om gezondheidsadvies via de app te vinden. Meer tips vind je in onze Thuisblijfgids

Dankzij de Instagram Guides kan je nu gemakkelijker gezondheids- en psychologische tips terugvinden op de app. De nieuwe feature zorgt ervoor dat gebruikers alle tips verzameld terugvinden op het platform.

“We maken het mogelijk voor contentontwikkelaars om contact op te nemen met experten en hun krachten te bundelen”, schrijft Instagram in een statement. Het platform gaat samenwerken met liefdadigheidsorganisaties als the Boys and Girls Club of Amerika, de Hispanic Heritage Foundation en websites als Health, Parents en Hello Giggles.

Om een gids terug te vinden moet je naar de pagina van een ‘creator' gaan. Wil je de gids openen, dan klik je op het icoontje dat lijkt op een open boek. Vervolgens verschijnen alle Guides gemaakt door het account. Iedere gids is anders en wordt aangepast aan de coronacrisis en geeft tips voor je mentale gezondheid of algemene gezondheid.