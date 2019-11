Influencers doen massaal aan ‘bilnaad zonnen’. Is dat ook gezond? MV

30 november 2019

We schreven eerder deze week al dat er een nieuwe trend is onder de influencers. Perineum sunning, of simpelweg: bilnaad zonnen. Ja, u leest het écht juist. Mensen vinden het fijn om met hun billen in de zon te liggen. Maar heeft dat ook echt nut? Wij vroegen het aan dermatoloog Thomas Maselis.

“Wanneer je bilnaad 30 seconden in de zon komt, dan krijg je meer energie dan wanneer je een volledige dag met je kleren aan in de zon paradeert”, het zijn de woorden van influencer Ra of Earth. De video waarin hij het concept uitlegt, haalde in een mum van tijd meer dan 37.000 likes. Hij is dus duidelijk niet de enige die graag eens met de billen in de zon loopt, want heel wat influencers genieten van de warme stralen aan de bilnaad. “30 seconden van direct zonlicht aan je anale opening bezorgt je hetzelfde gevoel als een volledige dag rondlopen in de zon”, schrijft ook influencer Troy Casey.

Al betwijfelt dermatoloog Thomas Maselis het effect ten zeerste: “ik kan meteen vertellen dat hier geen enkele studie over bestaat. Het is dus helemaal nog niet bewezen dat je daar meer energie door krijgt. Misschien is het de speciale houding, of het feit dat je even niet aan stressoorzaken denkt waardoor mensen zich meer ontspannen voelen. Maar er is geen enkele zinnige reden waarom met je bilnaad in de zon gaan liggen je meer energie zou geven.”

Sterker nog, de dokter waarschuwt voor de gevaarlijke stralen van de zon. “Wél komt er gevaar bij kijken: het is een plaats van je lichaam waar de zon normaal gezien nooit schijnt. Als je daar dan mee in de vlakke zon gaat liggen, dan heb je veel meer risico om zonnebrand op te lopen. Op lange termijn kan dat zelfs gepaard gaan met huidkanker. Kortom, ik zie geen enkele reden waarom de huid rond je aars je meer energie zou bezorgen dan pakweg die van je handpalm.”