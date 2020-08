In landen waar mensen het langst leven, drinken ze deze kruidige thee (en die brouw je makkelijk zelf) Stéphanie Verzelen

11 augustus 2020

13u03 1 Fit & Gezond Thee is gezond, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Groene thee zit boordevol antioxidanten, thee van matcha wordt een superfood genoemd. Maar in de wereldregio's waar mensen het langst leven, zweren ze bij nog een ander kruidenbrouwsel als levenselixir. Zo maak je het zelf.

Okinawa in Japan, Sardinië in Italië, Nicoya in Costa Rica, Ikaria in Griekenland en bij de Zevendedagsadventisten in Loma Linda, Californië: dat zijn de vijf regio’s waar mensen op deze wereld het langst leven. Ze worden ook wel de ‘Blauwe Zones’ genoemd, een term die in het leven werd geroepen toen onderzoekers vaststelden dat de provincie Nuoro in Sardinië de hoogste concentratie honderdjarigen had ter wereld. Onderzoeksjournalist Dan Buettner breidde de term uit naar de andere vier zones, wiens inwoners ook gezonder en langer bleken te leven dan gemiddeld.

Voor het ‘Blauwe Zone’-project onderzoekt Buettner al zo’n vijftien jaar wat de geheimen zijn van die langlevers. Genen zitten er vaak voor iets tussen, net als het feit dat inwoners van ‘Blauwe Zones’ ook sterke sociale connecties en hechte families hebben en veel beweging krijgen. Maar even belangrijk blijken hun eetpatronen en dan viel het Buettner vooral op dat ‘Blauwe Zone’-bewoners heel veel thee drinken. Minstens één kopje per dag.

Keukenkruiden

In Okinawa, Japan staat groene thee dagelijks op het menu. En die thee zit boordevol catechine, een natuurlijke en sterke antioxidant die het risico op hartziektes, hartaanval en verschillende kankers vermindert. Plus, wetenschappelijke studies stelden ook vast dat groene thee het metabolisme lichtjes boost.

Maar op het eiland Ikaria, ten zuid-oosten van Griekenland, zijn ze gebrand op een ander brouwsel. Daar maken ze hun dagelijkse kopje thee met verse keukenkruiden – en dan vooral met rozemarijn, wilde salie of oregano.

“Alle drie die kruiden hebben ontstekingsremmende kwaliteiten en het zijn natuurlijke diuretica, oftewel stoffen die je bloeddruk verlagen”, vertelt Buettner aan Mindbodygreen. Zo zorgen de kruiden voor minder hartaandoeningen en het kan ook verklaren waarom zo weinig mensen dement worden in Ikaria: een hoge bloeddruk vergroot de kans daarop.

Hoe maak je zelf zo’n kruidig levenselixir?

Simpel: doe een of twee theelepels oregano, salie of rozemarijn (of een combinatie naar keuze) in een theezeef en dompel onder in water dat net gekookt heeft. Laat de infusie tien minuten trekken en maak ze eventueel wat zoeter met een beetje honing.

Buettner raadt wel aan om de thee elke dag te drinken, zoals de inwoners van Ikaria doen. Alleen zo zal het een echt effect op je gezondheid hebben. Je kan ook een grote hoeveelheid thee maken en die in de koelkast bewaren, zo heb je gezonde icetea voor eventuele hittegolfdagen.

