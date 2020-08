In de voetsporen van Sven Ornelis: “Ik wandel elke week 100 kilometer en het geeft me zoveel voldoening” Aangeboden door EG

12 augustus 2020

Op een zonnige ochtend vinden we radiopresentator Sven Ornelis in het landelijke Lochristi. De ochtendstem van Joe verhuisde onlangs van het Mechelse naar het Gentse en is er op zoek naar de leukste wandelroutes op een boogscheut van zijn nieuwe voordeur. “Ik wandel elke week zo’n 100 kilometer. Ik kan echt niet zonder.” Zonder al te veel tijd te verliezen, slaan we aan het stappen en verwelkomt Sven ons in zijn ontspannende en heilzame wandelwereld.

Sinds jaar en dag ben je Vlaanderens boegbeeld van de wandelsport. Hoe ben je ooit zelf aan het wandelen geslagen?

Sven Ornelis: “Dat is begonnen in 2009. Samen met mijn toenmalige radiopartner Kurt Rogiers wandelden we in tien dagen tijd van Oostende naar Hasselt voor Handicap International. Dat was ontzettend vermoeiend voor een ongetraind iemand als mezelf maar ik vond dat wel heel leuk. In 2011 besloot ik aan mijn gezondheid te werken. Ik was bijna 40 en woog 110 kilogram. Ik wou koste wat kost het tij keren om lang en goed te kunnen leven. Omdat ik niet graag sport, besloot ik dat al wandelend te doen. En nu zijn we 10 jaar later, wandel ik quasi elke dag en geniet ik er ten volle van.”

Is wandelen een goede sport om gewicht mee te verliezen?

Sven Ornelis: “Absoluut! Het is zelfs één van de beste sporten om mee af te vallen. Dat is wetenschappelijk bewezen. In vergelijking met andere sporten blijft je hartslag redelijk laag, wat ideaal is om vet te verbranden. Wie dagelijks zo’n 10.000 stappen zet, mag wandelen dus zeker als sport beschouwen. Voor een ongetrainde stapper kan 10.000 per dag nog wat veel zijn, dan begin je best op 7.000 en bouw je het langzaamaan op. Uiteindelijk moet je onthouden dat bewegen sowieso ontzettend gezond is, hoe veel of hoe weinig je ook doet. Misschien neem je voortaan steeds de trap in plaats van de lift of laat je de auto thuis als je naar de bakker gaat. Alle beetjes helpen.”

Leuke plekjes in ieders achtertuin

Iedereen wandelt wel eens en iedereen denkt te weten hoe je moet wandelen. Maken beginnende wandelaars toch nog belangrijke fouten?

Sven Ornelis: “Misschien dat ze geen rustdag inbouwen. Wandelen mag dan niet zo belastend zijn voor je spieren en gewrichten als joggen of hardlopen maar het blijft een sport. Daarom is het best om af en toe eens een dagje niet op wandel te gaan en je lichaam rust te gunnen. Verder raad ik ook aan om te investeren in degelijk materiaal. Goede wandelschoenen en comfortabele wandelsokken bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk wel eens gaan stappen op sneakers, maar als je 100 kilometer per week aflegt, krijg je daar vroeg of laat last van. Ook materiaal om je tegen de regen, de wind en de kou te beschermen is belangrijk. Weer of geen weer, ik maak quasi elke dag een wandeling. In feite is er geen slecht weer, enkel slechte bescherming.”

Vertrek je soms met tegenzin als het water buiten met bakken uit de hemel valt?

Sven Ornelis: “Soms gebeurt dat, ja. Op ijskoude dagen of na een lange, vermoeiende dag is het moeilijk om mezelf terug naar buiten te sturen. Maar eens ik goed en wel buiten ben, is dat gevoel alweer weg. Ik denk dat veel mensen het genot van het wandelen nu ook hebben herontdekt tijdens de lockdown. Iedereen is zijn eigen buurt opnieuw gaan verkennen en heeft talloze leuke plekjes ontdekt in zijn achtertuin. Ik hoop dat die mensen ook zullen blijven wandelen als de wereld weer van het slot gaat. Want het is leuk, gezond en het geeft zoveel voldoening.”

Kan jij als wandelveteraan enkele van je favoriete routes of plekjes aanraden?

Sven Ornelis: “Oh, dat vind ik heel moeilijk. Vlaanderen barst van de prachtige wandelpaden. Ik heb nu 10 jaar in Rijmenam gewoond en heb ten volle genoten van mijn wandelingen langs de oevers van de Dijle. Maar ook in andere hoeken van ons land is er zoveel moois te ontdekken. Zowel in de magnifieke en rustgevende natuur als in de bruisende steden. Ik woon ook halftijds in Barcelona waar ik mij vaak laat leiden door de verkeerlichten. Als ik een rood licht tegenkom, sla ik links- of rechtsaf zodat ik nooit hoef te wachten en zo een andere straat kan verkennen. Zo ben ik al vaak onverwacht op ontzettend leuke plekjes terechtgekomen.”

Kurkuma als supplement

Moet je als wandelaar ook een bepaald dieet volgen?

Sven Ornelis: “Zeker niet. Wat ik wel neem, is Curcufen - een natuurlijk voedingssupplement op basis van kurkuma. Ik wist al langer dat kurkuma goed is voor je gewrichten toen ik enkele jaren geleden tijdens een actie voor Rode Neuzen Dag aan de praat raakte met iemand van EG (het moederbedrijf van Curcufen). Zij raadde me aan het eens te proberen en ik voelde vanaf het begin een duidelijk verschil. Curcufen is niet gewoon hetzelfde als de kurkuma die je in je keuken hebt staan. Curcufen is geconcentreerd en vloeibaar waardoor het makkelijker door je lichaam wordt opgenomen. Het is geen medicijn, maar ik voel wel duidelijk dat het mijn spieren en gewrichten soepel houdt. Onlangs had ik een stom accident met mijn teen waardoor ik tien weken niet mocht wandelen. Toen besefte ik dat ik echt gek word zonder mijn dagelijkse wandelingen. Daarom ben ik nu extra voorzichtig en draag ik nog beter zorg voor mezelf. Zo ga ik al wandelend een lang en gezond leven tegemoet.”

