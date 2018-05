In de kijker: Week van de Migraine Laurane Berkein

14 tot 19 mei is het de zesde editie van de Week van de Migraine. In die week willen belangenorganisaties de aandacht vestigen op het schuldgevoel dat migrainepatiënten zich vaak aanpraten, wanneer ze uitjes met vrienden of zakelijke afspraken moeten annuleren door een migraineaanval. De ziekte is tenslotte onzichtbaar, en dat zorgt -helaas- voor veel onbegrip.

Migraine is een ernstige chronische aandoening en dat heeft vaak een impact op het sociaal leven van migrainepatiënten. Bovendien durven verschillende migrainelijders niet over hun situatie te praten met anderen, enerzijds omdat ze zich generen, anderzijds omdat ze anderen niet tot last willen zijn. Omdat de ziekte onzichtbaar is, stoten verschillende migrainepatiënten ook op onbegrip.

Het verschil tussen migraine en gewone hoofdpijn

Migraine wordt vaak vergeleken met gewone hoofdpijn, en daarom ook geminimaliseerd. Nochtans komt zo’n 20% van de mensen vroeg of laat in contact met migraine. Een migraineaanval is bij iedere patiënt anders. Sommigen hebben extreme hoofdpijn waardoor ze niks anders meer kunnen dan doodziek op bed liggen, anderen hebben ook gezichtsverlies of zelfs verlammingsverschijnselen. Mede ook omdat de ziekte bij iedereen anders is, is er vaak onbegrip en onvoldoende kennis over migraine bij de mensen.

Ben jij een migrainepatiënt? Zo ga je er mee om

Het is heel belangrijk om als migrainepatiënt uit de kast te komen. Wanneer je vrienden en je omgeving weten dat je een migrainepatiënt bent, en ze ook weten wat dat inhoudt, zullen ze meer begrip opbrengen wanneer je activiteiten last minute moet afzeggen.

Je leven inplannen is moeilijk: je wilt werken, maar daarnaast ook tijd maken voor je vrienden en familie. Omdat de migraine echter vaak doorbreekt op je vrije momenten -de momenten waarop je stress afneemt en je lichaam voelt dat er rust komt- is het lastig om op voorhand dingen af te spreken. Verplicht jezelf niet tot vaste afspraken, maar laat je vrienden en familie weten dat je op het moment zelf zal beslissen of je al dan niet aanwezig zal zijn.

Praat over je ziekte met je apotheker. Heb je soms last van hoofdpijn? Vertel dat aan je apotheker. Wanneer hij vermoedt dat er meer aan de hand is kan hij je doorverwijzen naar een arts of specialist. Een apotheker is tenslotte de vertrouwenspersoon van elke klant!

Onze redactrice testte via een VR-bril hoe een migraineaanval voelt

Redactrice Laurane: "Ik heb een lage pijngrens en ik was bang dat ik via die VR-bril -die een migraineaanval simuleert- de pijn ging moeten ervaren die gepaard gaat met een migraineaanval, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. De VR-bril toont je met beelden en geluiden hoe het voelt om een migraineaanval te krijgen. Zo’n aanval is voor iedere patiënt anders. Sommigen hebben extreme hoofdpijn, anderen hebben ook misselijkheid, gezichtsverlies, verlammingsverschijnselen… Toen ik de VR-bril opzette, bevond ik mij op een verrassingsfeestje. In plaats van de blijheid die normaalgezien met zo’n verrassing gepaard gaat, zag ik allemaal witte vlekken voor mijn ogen verschijnen en ik kreeg ik een ondraaglijke tuut in mijn oren. Ik was op dat moment een migrainepatiënt die een aanval kreeg op het slechtst denkbare moment, en dat was best confronterend."

Om de ziekte meer aandacht te geven, en meer begrip te creëren voor de patiënten, zullen in de Week van de Migraine informatiebrochures over de ziekte in apotheken liggen. Daarnaast zullen er ook migrainedagboeken uitgedeeld worden, en in verschillende Belgische stations kunnen reizigers via een VR-bril ervaren hoe het voelt om een migraineaanval te krijgen.

