In de buurt van groen wonen verlaagt risico op dementie VW

28 januari 2020

08u00

Bron: Mind Body Green 9 Fit & Gezond Neurologische aandoeningen, waaronder Alzheimer, dementie en Multiple Sclerose, treffen meer dan 1 miljard mensen wereldwijd. Hoewel er nog steeds geen geneesmiddel bestaat tegen deze ziektes, wijst nieuw onderzoek wel uit dat je het risico om ze te krijgen kan verminderen.

Uit onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health, blijkt da wonen nabij of in een groene omgeving, het risico op het ontwikkelen van bepaalde neurologische aandoeningen kan verlagen.

Onderzoekers van de Universiteit van British Columbia bestudeerden meer den 670.000 volwassenen die meer dan 50 meter van een drukke hoofdweg woonden of meer dan 160 meter van een belangrijke snelweg. Hieruit konden ze afleiden dat het wonen nabij belangrijke snelwegen leidde tot een toename van 14% in niet-Alzheimer-gerelateerde dementie en de ziekte van Parkinson. Dat terwijl wonen in de buurt van groene ruimtes het risico op diezelfde aandoeningen significant verlaagde.

Dit is de eerste studie die aantoont dat wonen in de buurt van groene ruimtes zoals parken, een beschermend effect heeft tegen veelvoorkomende neurologische aandoeningen. Volgens de hoofdauteur van de studie, Weiran Yuchi, moeten er dan ook inspanningen gedaan worden om toegang tot groene ruimtes voor iedereen makkelijker mogelijk te maken. Dit zou immers onze neurologische gezondheid kunnen bevorderen.

Een mogelijke verklaring waarom deze zogenaamde groene ruimtes de risicofactoren kunnen verminderen, is omdat mensen die worden blootgesteld aan meer groen eerder fysiek actief zullen zijn dan wie er geen gemakkelijke toegang toe heeft. Daarnaast hebben deze mensen mogelijks ook meer sociale interacties.

Prioriteit geven aan je fysieke conditie is dus een belangrijke factor in het vertragen van de hersenveroudering.