In 9 stappen naai je zelf een mondmasker mv

03 april 2020

17u16 24 Fit & Gezond In coronatijden is het belangrijk om jezelf en je omgeving zo goed mogelijk te beschermen. Een mondmasker dragen op plaatsen waar je andere mensen kruist, is wel degelijk nuttig. We leggen je uit hoe je zelf eentje maakt in negen stappen.

De website maakjemondmasker.be legt je simpel uit hoe je zelf een mondmasker maakt. Op de site vind je een pak nuttige tips, maar ook richtlijnen hoe je maskers kan doneren of zelf moet dragen bij thuisisolatie. “Wij laten onze zorgverleners niet stikken. Dat doen wij in hun plaats. Handmade. With love”, klinkt het. Op de bijhorende Facebookpagina zijn al meer dan 20.000 naaisters en handige harry’s actief.

Hier kan je het patroon en de volledige uitleg downloaden. Wij vatten de stappen voor het maken van een mondmasker alvast kort samen.

Zo begin je eraan:

Print het patroon (dat je hierboven kan downloaden) op A4-formaat. Voor de large- en small-versie knip je de kaders uit, puzzel je de nummers tegen elkaar en kleef je vervolgens alle delen aan elkaar vast. Print altijd het patroon op ware grootte af en verschaal niet. Gebruik het testvak om na te gaan of de pdf correct werd geprint.

Wat heb je nodig?

• Voor de buitenkant (van de grootste maat): een stuk stof van minstens 20 cm op 20,5 cm. Deze stof moet goed ademen en mag geen vocht absorberen. Gebruik dus bij voorkeur een synthetische stof zoals polyester, maar je kan ook katoen gebruiken.

• Voor de binnenkant (van de grootste maat): een stuk stof van 20 cm op 20,5 cm. Ideaal hiervoor is polypropyleen, maar ook katoen kan hier gebruikt worden.

• Zorg dat beide stukken stof een duidelijk verschillende kleur hebben zodat je altijd zeker bent dat je dezelfde kant naar buiten/binnen draagt.

• Vermijd stoffen die heel erg rekken, omdat het masker dan sneller zijn vorm verliest. (Stoffen met veel rek zijn ook moeilijker te verwerken onder de naaimachine.)

• Was de stof eventueel op voorhand, zodat je masker niet te veel krimpt bij zijn eerste (hete) sterilisatiebeurt.

• Knip vier linten van 50 cm lang. Gebruik geen elastiek, tenzij deze bestand is tegen wassen op 90°C.

• Vervangbaar filtermateriaal met +/- de grootte van je mondmasker zoals een stofzuigerzak of koolstoffilter.

Stap 1. Knip het materiaal

In het patroon is de naadwaarde inbegrepen. Je hoeft die dus niet meer zelf toe te voegen.

Knip:

• vier linten van 50 cm lang,

• de stof voor de binnenkant,

• de stof voor de buitenkant (is je stof stof eerder slap dan stijf, maak de omslag bij de stof aan de buitenkant dan iets langer).

Stap 2. Plooien maken

Pers de zomen aan de korte zijden naar binnen:

• pers de vouw van de omslag naar binnen,

• leg het werkstuk met de goeie kant naar boven: zoom en omslag zijn naar de tafel toegekeerd,

• vouw de zwarte lijn op de rode lijn volgens de richting van de pijlen,

• herhaal voor ieder paar zwartrood,

• pers de vouwen (eventueel één per één).

Stap 3. Omslag stikken

Gebruik een rechte steek van 3 mm, een standaard naald en synthetische draad zijn daarbij oké.

Stik de zomen aan de korte zijde om.

Stik de omslag vast, stik hierbij in de naadtoeslag.

4. De plooien vastzetten

Stik de plooien eventueel vast in de naadtoeslag als je dit makkelijker vindt om later de zijnaden dicht te stikken.

5. De middennaad stikken

Leg beide stukken met de goede kant op elkaar en stik de middennaad vast.

6. De linten bevestigen

Zet aan iedere hoek een lint vast met een speld. Pers de zomen aan de korte zijden naar binnen.

7. De omslag stikken

Vouw het masker dicht langs de middennaad (alsof het een boterham is) zodat de verkeerde kant langs buiten ligt. Je kan dit gemakkelijk checken aan de zoom op de korte kant en de omslag:

• Die zomen moeten zichtbaar zijn.

• De linten horen netjes aan de binnenkant te zitten (beetje als het “beleg” van de boterham).

Stik de zijnaden. Leg deze naden meteen vast door aan begin en einde een kort stukje vooruit-achteruit-vooruit te naaien zodat de draad zichzelf vast trekt. Let op dat je de linten niet tussen de zijnaden naait!

8. Keren en afwerken

Draai het masker binnenstebuiten langs de open kant (waar de zoom en omslag zitten). Vul het masker nu eventueel nog met een filter (die filter kan bestaan uit een stofzuigerzak).

9. Steriliseren

Steriliseer het masker door het op 90°C te wassen. Berg het daarna steriel op wanneer je het niet onmiddellijk gebruikt.

Je kan er ook voor kiezen om andere hoognodige beschermmaterialen te maken voor onze zorgverleners zoals een schort of muts. Ook die patronen vind je op de website.