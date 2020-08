Hansaplast Gesponsorde inhoud In 4 stappen stapklaar: zo verzorg je je voeten tijdens de HLN Zomer Challenge 100 km wandelen Aangeboden door Hansaplast

04 augustus 2020

Doe je mee met onze HLN Zomer Challenge 100 km wandelen? Wat leuk! Alleen kunnen je voeten dat intense wandeltempo nét iets minder leuk vinden. Dankzij dit slimme stappenplan loop je na een stevige wandeling de volgende dag weer op wolkjes.

Deze zomer organiseert HLN heel wat leuke Zomer Challenges om van België het mooiste vakantieland ter wereld te maken. Een van de actiefste challenges is 100 km wandelen, waarbij Sven Ornelis je uitnodigt om in drie weken tijd 100 km te stappen – evenveel als de legendarische Dodentocht! Maar als je plots zoveel extra tijd in wandelschoenen doorbrengt, kan dat wel een impact hebben op je voeten. Volg daarom dit stappenplan en maak je voeten na elke wandeling opnieuw stapklaar!

STAP 1: Verzorg je voeten post-wandeling

Eerst en vooral: tijd om de schade op te meten! Geef je voeten na elke wandeling een goede verzorging. Was en droog ze meteen om infecties te voorkomen, trim je teennagels om ingegroeide nagels te vermijden en gebruik een voetencrème. Draag na je wandeling thuis comfortabele schoenen die je voeten voldoende steun geven. Nog meer tips om je voeten te verzorgen na een sportieve activiteit, lees je hier!

STAP 2: Maak je schoenen weer wandelklaar

Natte schoenen zijn een broeihaard voor bacteriën. Laat je schoenen dus altijd goed drogen voordat je ze de volgende dag opnieuw aantrekt. Haal de losse binnenzolen uit je schoenen en stop er enkele proppen kranten- of keukenpapier in, die het vocht na een tijd absorberen. Je kan ook met de haardroger aan de slag gaan maar doe dit niet te lang: dat kan de lijm beschadigen die je schoenen samenhoudt.

STAP 3: Geef je voeten een nachtmasker

Breng voordat je gaat slapen een royale hoeveelheid voetencrème aan en trek vervolgens katoenen sokken aan die je voeten laten ademen terwijl je slaapt. Zo sta je de volgende dag op met zijdezachte voeten die klaar zijn voor een nieuw avontuur!

STAP 4: Bescherm je voeten tegen blaren

Heb je een blaar van de vorige wandeltochten? Prik die niet open maar ontsmet de blaar met ontsmettingsmiddel en breng een Hansaplast Blaarpleister aan. Heb je nog geen blaar maar voel je wel een wrijving in je schoenen tijdens het wandelen, dan kan je de Hansaplast Anti-druk patches gebruiken op de plaatsen waar je snel last krijgt. En tot slot: strooi wat talkpoeder op je voeten en in je schoenen, zodat je voeten langer droog blijven. Ideaal als je op een warme dag gaat wandelen of wanneer je voeten snel zweten!