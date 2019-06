Iets te lang in de zon gezeten? Dit is de beste manier om je zonnebrand te genezen Nele Annemans

02 juni 2019

18u03 28 Fit & Gezond We vertelden je al, waarschijnlijk tot vervelens toe, hoe belangrijk het is om je geliefde huid te beschermen tegen de zon. Maar soms - als het zoals dit weekend zo’n prachtig weer is - gebeurt het toch dat je er tegen ’s avonds uitziet als een kreeft. Daarom hier onze beste tips zodat jij in no time genezen bent van je zonnebrand.

1. Water (en pijnstillers) en de rest komt later

Om onmiddellijk je pijn te verlichten doe je er goed aan om een pijnstiller én een koel bad te nemen. Overdag kan je ook een koude, natte doek of een koud compres op de wonde leggen om het leed te verzachten of ontstekingsremmers nemen om de ontsteking te verminderen.

2. Hydrateer vanbinnen en vanbuiten

Breng een rijke, hydraterende crème of zalf aan zoals uierzalf om je huid soepel en gehydrateerd te houden. Herhaal zoveel mogelijk. Vergeet daarnaast niet om je van binnenuit te hydrateren om vochtverlies en uitdroging te voorkomen. Drink daarom 8 tot 10 glazen water per dag en beperk uitdrogende drankjes zoals koffie en alcohol (sorry!).

3. Gebruik een doucheolie

Je douchen met zonnebrand is geen pretje. Gebruik een doucheolie in plaats van een -gel om je huid zoveel mogelijk te voeden en niet uit te drogen.

4. Pulk niet

Hoe groot de verleiding ook is: probeer niet aan de velletjes te pulken. Blaren ontstaan van nature om de rauwe huid eronder te genezen, dus je laat de blaren het best vanzelf opengaan. Weet ook dat elke keer dat je zonnebrand gepaard gaat met blaarvorming het risico op huidkanker vergroot. Laat je huid daarom regelmatig controleren door de dermatoloog als je al vaker zonneschade opliep.

5. Blijf - uiteraard - uit de zon

Dit lijkt misschien erg logisch, maar op vakantie is de verleiding vaak groot om toch een zonnestraaltje mee te pikken. Bescherm je daarom altijd met een hoed en kleding. Een verbrande huid is immers nog gevoeliger voor de schadelijke effecten van uv-stralen.