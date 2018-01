Iets te hard gefeest gisterenavond? Deze bizarre middeltjes verlichten je kater EP & SV

Een bonzend hoofd, een maag die overhoop ligt en eeuwige spijt van dat laatste glas cava. Zet jij het nieuwe jaar meteen in met een kater van formaat? Zal sloten water drinken het leed niet verzachten voor je naar de feestdis moet? Dan zijn er gelukkig ook nog andere, iets meer bizarre trucjes die dat vervelende gevoel kunnen verdrijven. Graag gedaan.

Alcohol is vochtafdrijvend, waardoor je vaker moet plassen. Hierdoor raak je uitgedroogd na een avondje stappen. Ook irriteert het de binnenwand van je maag, waardoor de productie van maagzuur toeneemt. Daardoor raakt je maag minder snel leeg. Tot zover de wetenschappelijke uitleg achter dat afschuwelijke gevoel.

De klassieker: water, water en nog meer water

Het beste wat je bij een kater kan doen, is heel veel drinken. Uiteraard mijd je je favoriete drankje van de avond ervoor, maar schakel je best over op kokoswater of een sportdrank om je lichaam te hydrateren. Als de pijn echt te erg is, neem dan een pijnstiller en eet wat droge koeken om je maag te kalmeren. Ook vitamine B is je vriend. Eet daarom een kom granen met melk. voeg er stukjes banaan aan toe om de verloren dosis kalium te herstellen. Ook een lekkere omelet of spiegeleitje kan wonderen omdat eieren rijk zijn aan aminozuren die de toxische acetaldehyde afbreken. Maar als je echt nood hebt aan drastische middelen, dan kunnen onderstaande meer controversiële middelen alvast geen kwaad.

Bizar middeltje 1: Augurkensap

Toegegeven, als er één ding is dat je je maag - die het zwaar te verduren heeft - wil aandoen, dan is het wel augurkensap drinken. En toch zweren sommige mensen erbij. Het zou namelijk je hoofdpijn verlichten op dezelfde manier als een sportdrank dat doet. Dat komt omdat het sap veel elektrolyten bevat die je lichaam helpen sneller te herstellen. Al proberen wij toch liever een Dafalgan.

Thinkstock Olie van sleutelbloem

Bizar middeltje 2: olie van sleutelbloem

Sleutelbloem heeft heel wat gezondheidsvoordelen voor je lichaam. En het kan je zware kater helpen te verlichten. De olie van de sleutelbloem is al eeuwenlang een middeltje tegen katers, daarnaast kan het je lever een oppepper geven. Een bad met deze olie kan je dus een pak beter doen voelen, ook wordt er thee van deze bloem gemaakt.

Bizar middeltje 3: Sprite

Volgens de Chinezen bestrijden we onze katers al jaren verkeerd. Onderzoek van Chinese wetenschappers wees immers uit dat Sprite dé manier is om die hoofdpijn en misselijkheid halt toe te roepen. Even een snelle wetenschapsles: alcohol zorgt ervoor dat onze lever een groep enzymen doet vrijkomen: de alcoholdehydrogenase (ADH). Die breekt de ethanol in alcohol af en zet het om in de chemische stof aceetaldehyde, waardoor er minder alcohol in de bloedsomloop terechtkomt. Ook die stof wordt afgebroken door een groep enzymen (aldehydedehydrogenase of ALDH) en omgezet in azijnzuur. Dat laatste is is vrij onschadelijk, maar de blootstelling aan het krachtige aceetaldehyde is wél een probleem en zorgt voor die typische katersymptomen. Waarom Sprite? Wel, uit het onderzoek blijkt dat Sprite het ALDH-proces versnelt, waardoor de alcohol sneller afgebroken wordt en de kater minder lang duurt.

Bizar middeltje 4: asperges

Stuur maar snel een sms'je naar mama, oma of wie verantwoordelijk is voor het feestmenu straks. Asperges op het menu zouden je kater een stuk draaglijker maken. Koreaanse onderzoekers ontdekten dat asperges een enzym bevatten dat alcohol helpt af te breken na een avondje doorzakken. Echte slimmeriken hadden gisteren best al asperges gegeten, maar ook vandaag kan de groente nog heilzaam zijn.

Thinkstock

Bizar middeltje 5: chlorella

Kop op, een kater is niet het einde van de wereld. Al helemaal niet als je weet dat er een plant bestaat die de symptomen van een kater met 96 % (!) kan reduceren. Chlorella heet deze redder in nood, een groene waterplant of alg die vooral in Azië geteeld wordt. De alg is erg taai en in pure vorm onverteerbaar, dus voor consumptie maakt men er poeder of tabletten van. Deze nieuwe superfood levert allerlei gezondheidsvoordelen op, waarvan één ons in dit geval erg interesseert: ontgifting van de lever na een avondje stevig uitgaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat de symptomen van een kater wel degelijk tot 96 procent verminderen door zo’n tablet of poedertje.

Wat je vooral niet moet doen?

Bij een kater lijkt in de zetel liggen de enige mogelijke activiteit. En daar heb je eigenlijk overschot van gelijk in. De volksmond wil dat sport zou helpen om je beter te voelen, omdat het de productie van endorfine zou stimuleren, ook wel het gelukshormoon genoemd. Dat zou je humeur en brein een boost geven. Sportvoedingsexperte Stephanie Scheirlynck spreekt dat echter tegen. "Het is een mythe dat sporten helpt tegen een kater. Onder invloed van alcohol ontstaat een vochttekort in de hersenen, want alcohol is vochtafdrijvend", zegt Stephanie. "Je hersenen komen daardoor direct tegen je schedel aan te liggen, wat de typische katerhoofdpijn veroorzaakt. Door te sporten verlies je nog méér vocht via je zweet, waardoor je kater alleen maar zal verergeren. Alcohol wordt niet opgeslagen in een of ander orgaan, maar dringt letterlijk overal door in het lichaam en beïnvloedt alle weefsels en organen. Fysieke inspanning verandert helemaal niets aan het verwerkingsproces van alcohol. Na een nachtje feesten kan je dus maar beter je sportsessie overslaan en veel water drinken."

Nog zo'n trucje waar menig wijze oom bij zweert: "Begin de dag met het laatste drankje waarmee je de vorige dag bet geëindigd." "Een verouderd advies, aldus historicus Bob van Toor die voor zijn boek 'Oma Weet - Inderdaad - Raad' huis-tuin-en-keukentips aan de wetenschap toetste. "Als je een borrel nodig hebt tegen je kater, ben je gewoon een alcoholist in ontkenning." Hij verklaart deze tip van oma doordat alcohol iets was wat iedereen vroeger altijd wel in huis had, bijvoorbeeld onder vorm van brandewijn. Maar vandaag weten we dat vooral veel water drinken de volgende dag de enige juiste remedie is.

Ook koffie en fruitsap zijn helaas luchtbellen. Geen van die middeltjes blijkt echt te werken. De wetenschap achter koffie en fruitsap stelt dat de cafeïne en suiker je metabolisme versnellen en zo zorgen dat de alcohol sneller uitgewerkt is. Het probleem daarbij is dat de dosis suiker en cafeïne die je daarmee binnenkrijgt veel te klein is om dat ook effectief te bereiken.