Iedereen allergisch: “Ik zie zelfs patiënten van 80 jaar die plots een allergie hebben”

Dat acteur Mark Wahlberg iets wegheeft van een dramaqueen staat vast. Hij liet zich op 49-jarige leeftijd testen en zegt dat hij aan “zo goed als alles” allergisch is. Iets wat allergoloog Didier Ebo bijzonder onwaarschijnlijk vindt. “Allergisch aan alles? Dat kan niet. Ik werk al ongeveer dertig jaar in deze branche, en heb het in ieder geval nog nooit gezien."

“Deel van het probleem is dat steeds meer mensen zich laten testen op allergieën zonder dat ze duidelijke symptomen vertonen", meent Ebo. “Soms kan zo’n test afwijkende resultaten opleveren. Het lijkt dan alsof je een allergie hebt ontwikkeld aan een heleboel zaken, maar dat is in realiteit niet zo. Want wat is een allergie? Het is een aandoening van het immuunsysteem, waarbij een reactie optreedt ten opzichte van iets lichaamsvreemds. Kattenharen bijvoorbeeld, of schaaldieren. En het belangrijkste: er moeten ook klachten zijn, zoals niezen, een verstopte of lopende neus, tranende ogen, een piepende ademhaling of kortademigheid. Zonder klachten is er geen sprake van een allergie en heeft het resultaat van de test geen betekenis.”

Ik krijg zelfs patiënten ouder dan 80 over de vloer: ze hadden nog nooit een allergie en plots vertonen ze symptomen Professor en allergoloog Didier Ebo (UZA)

Heeft Walberg overdreven? De kans zit er dik in. Maar tegelijk kan het dat hij wel degelijk getroffen is door een (of verschillende) allergieën. Want de cijfers liegen niet: het totale aantal allergieën neemt toe. “Het is een ware epidemie”, bevestigt Ebo. “In West-Europa – en dus ook in België – heeft 25 tot 30 procent van de bevolking er last van. En dan spreek ik over alle leeftijden. Ik krijg zelfs patiënten ouder dan 80 jaar over de vloer: ze hadden nog nooit een allergie en vertonen plots symptomen. Een allergie is als een stripboek van Kuifje: werkelijk iedereen behoort tot het doelpubliek.” (lacht)

“Waarom je pas op een rijpere leeftijd een allergie kunt ontwikkelen, is niet geweten. Wel glashelder: de jongste veertig jaar zitten zowel de allergieën voor voeding als voor boom- en onkruidpollen in de lift”, zo gaat de professor verder. “Dat komt deels omdat er een betere diagnostiek is. Men kan een allergie sneller herkennen en aantonen. Maar los daarvan is er ook een absolute toename."

We zijn te proper geworden

Dat steeds meer mensen last hebben van een allergie, staat buiten kijf. Maar waarom dat precies zo is, blijft deels koffiedik kijken. Er is al heel wat onderzoek naar gedaan. Meer nog: als we een euro zouden krijgen voor alle hypotheses die al triomfantelijk geopperd en vervolgens weerlegd werden, stond er een goedgevuld spaarvarken op ons nachtkastje. “Er is geen sluitend antwoord dat alles verklaart. En als je alle hypotheses naast elkaar wil zetten, kan je een encyclopedie schrijven", zegt ook Edo.

“Het is intussen een consensus dat ons immuunsysteem niet rijp is bij de geboorte. Dat moet getraind worden. En de beste manier om je afweersysteem op te krikken, is een infectie doormaken. Denk aan bacteriën of andermans groene snottebel. Maar we zijn hygiënischer gaan leven, in de brede zin van het woord. Onze huizen zijn beter geïsoleerd en geventileerd, we leven minder in koestallen, we slikken meer antibiotica en hebben meer vaccinaties. Hierdoor worden we minder blootgesteld aan infecties. Ons immuunsysteem is niet genoeg getraind. We zijn te proper, en daar betalen we een prijs voor: meer allergieën.”

Vijftig jaar geleden had niemand een kiwi in de fruitmand, nu heeft elk kind er één op zijn bord Professor en allergoloog Didier Ebo (UZA)

“Een tweede wijdverspreide hypothese draait rond andere eetgewoontes. Vijftig jaar geleden had niemand een kiwi in de fruitmand liggen. Nu groeit elk kind op met kiwi op z'n bord. In die context ontstaan ook bepaalde nieuwe voedselallergieën. Dat andere geografische eetgewoontes een grote rol spelen, zie je ook in Scandinavië en Japan: daar zijn veel mensen allergisch aan vis. In de VS, Engeland en Nederland is de pinda-allergie dan weer massaal aanwezig.”

“Een derde vaststelling is dat mensen meer geneesmiddelen gebruiken, en drugs als cannabis. Bijgevolg is er een toename van het aantal allergieën voor medicatie en cannabis. Ten vierde lokken verschillende allergieën andere allergieën uit. Eén op de twee pollenpatiënten ontwikkelt bijvoorbeeld vroeg of laat een fruitallergie.”

Langer pollenseizoen en nieuwe planten

Zelfs de klimaatverandering is een belangrijke factor. Ebo: “Door de opwarming en de hogere CO2-concentraties duurt het pollenseizoen langer. Vroeger begon het eind maart, en eindigde het in juni. Nu start het al eind januari en loopt het seizoen tot augustus. Ook het aantal piekdagen waarop de kritische stuifmeeldrempel wordt overschreden, neemt toe. Dat zijn de dagen wanneer de patiënten de meeste kwaaltjes ondervinden.”

“Een andere reden waarom klimaat invloed heeft, is de veranderende vegetatie. Doordat het warmer wordt, duiken nieuwe planten op zoals ambrosia of glaskruid. Deze twee soorten onkruid zijn belangrijke allergieverwekkers.”

Kan je iets doen om een allergie te voorkomen?

Of je een allergie ontwikkelt, is voor een deel genetisch bepaald. “Vele allergieën worden veroorzaakt door IgE antistoffen. Je lijf gaat deze antistoffen normaal gezien alleen aanmaken om je te beschermen tegen parasieten, maar bij mensen met een allergie gebeurt het jammer genoeg ook op andere momenten. De aanleg om ook makkelijk deze IgE antistoffen aan te maken, noemen we de atopische aanleg.”

Met andere woorden: komen IgE-afhankelijke allergieën in de familie voor? Dan heeft het nageslacht een grotere kans op allergische klachten. “Als géén van je biologische ouders een aanleg voor allergieën heeft, dan heb je 5 procent kans om er eentje te ontwikkelen. Heeft één van je biologische ouders het wel te pakken? Dan stijgt die kans naar 25 procent. Gaat het zowel om je biologische moeder als vader, zitten we al aan 60 procent.”

Hoe zo'n aanleg zich uiteindelijk zal uiten, ligt niet vast. “Het kan goed zijn dat je papa astma krijgt door honden, en dat zijn dochter begint te niezen bij een kat.”

Vermijden is niet altijd de beste oplossing

Naast een genetische voorbeschikking zijn ook de omgevingsfactoren van belang. “Je zou kunnen zeggen: ik heb een erfelijke aanleg, dus ik koop geen hond zodat ik geen hondenallergie krijg. Dat klinkt logisch, maar die redenering is niet waterdicht”, vertelt de professor. “Lange tijd was het uitgangspunt: zonder blootstelling krijg je geen allergie. Maar in 2015 is dat ontkracht door een baanbrekende studie. Dat onderzoek werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, waar een allergie voor pinda’s heel frequent voorkomt. Tot voor de eeuwwisseling werd aan mensen met een genetische aanleg aangeraden om pinda’s strikt te mijden. Vrouwen die zwanger waren of borstvoeding gaven, mochten geen pinda’s eten. En ook voor kinderen met een risicoprofiel en jonger dan 5 jaar waren pinda’s not done. En wat zag men? Dat strenge gedoe haalde niets uit.”

“Toevallig merkte men ook dat risicokinderen die voor hun eerste verjaardag wél pinda’s proefden, minder kans hadden om later een allergie te krijgen. Per zeven risicokinderen zijn er zes die safe blijven. Men is volop aan het onderzoeken of dit bij andere allergieën ook zo werkt, en daar zijn al een paar aanwijzingen voor. Ik ben hoopvol, maar we mogen de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.”

Immuuntherapie als ultiem redmiddel

De meest voorkomende allergieën in ons land zijn die voor huisstofmijt en graspollen, maar ook de bomen en onkruiden zijn aan een serieuze inhaalbeweging bezig. “Katten en honden zijn eveneens vaak de boosdoener”, aldus Ebo. “Wat betreft voedsel zien we verschillen tussen kinderen en volwassenen. Kinderen ervaren vooral allergische klachten bij koemelk en ei, maar ook tarwe, hazelnoot, soja en kiwi. Bij volwassenen zijn vooral noten en steen- en pitvruchten zoals appels, peren en pruimen problematisch.”

Of je nu geen vis mag eten of een vreselijke kriebelhoest hebt door honden: de verzorging blijft min of meer hetzelfde. “Stap één: probeer de boosdoener te vermijden. Eet geen vis als dat allergische reacties uitlokt bij jou. Hetzelfde geldt voor honden: hoe schattig zo'n puppy is, je haalt hem beter niet in huis. Helaas is het niet altijd mogelijk om allergenen te vermijden. Pollen zitten overal. En een kind met een pollenallergie kan je niet onder een glazen stolp steken.”

Kan je de schuldige niet vermijden? Of lukt dat wel, en heb je nog altijd klachten? Dan moet je die behandelen. “Deze pijler noemen we de conventionele symptomatische therapie. Aan de hand van pilletjes, neussprays of puffers ga je proberen om klachten te onderdrukken.”

Als slikken en spuiten onvoldoende of niet helpt, is immuuntherapie de laatste toevlucht. Ebo: “Dan ga je het kwaad bestrijden met het kwaad. De patiënt krijgt dan in héél kleine hoeveelheden toegediend waar hij net niet tegen kan. Dat kan onderhuids ingespoten worden, of met een tabletje of druppeltjes onder de tong. Het werkt vooral bij allergieën ten opzichte van bijen- en wespengif, huisstofmijt en pollen. Het is wel een prijzige bedoening, want alleen de immuuntherapie voor bijen- en wespengif wordt alsnog terugbetaald.”

