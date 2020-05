Iedereen aan de inlineskates? Alle essentiële tips voor beginners op een rijtje

Fit & Gezond Sinds het begin van de lockdown loopt ons leven op wieltjes. Of die indruk krijgen we toch, nu inlineskaten zo veel populairder lijkt te zijn. Kriebelt het bij jou ook om het wandelen, joggen en fietsen aan te vullen met de meest gehypete sport van het moment? Met de hulp van inlineskatester Leen Vanderhoydonck zetten we de belangrijkste tips voor beginners op een rijtje.

“Ik ben op zoek naar skeelers, maar alles is uitverkocht”, twittert een zekere Nikki wanhopig. En @Stippenlift88 schrijft: “Kranten vol over de pandemie maar nergens een liveblog over de terugkeer van skeelers in het straatbeeld.” Het is inderdaad zo'n beetje de verrassing van de lockdown: dat we veel meer mensen aan het joggen zouden zien, sprak voor zich, maar dat ook veel meer mensen zich nu aan inlineskaten zouden wagen, was minder vanzelfsprekend.

Leen Vanderhoydonck (25), instructrice bij Skate Vlaanderen en zelf al inlineskatester sinds haar zesde, merkt de trend ook op. Op straat kruist ze veel meer voorbijgangers op wieltjes. En de online videolessen die ze voor Skate Vlaanderen creëerde, scoren goed, met een toegewijd artikel op Sporza en views tot in de duizendtallen.

Maar inlineskaten blijft een echte sport en eentje waar je je als beginner beter niet zomaar even aan waagt. Tenzij je wil eindigen met een gebroken been of pols natuurlijk. “Ga vooral niet de weg op als je je nog niet zelfzeker voelt op je inlineskates”, benadrukt Vanderhoydonck. “Het is echt belangrijk dat je altijd veilig en verstandig blijft.”

1. In de winkel

Sta je na die waarschuwing nog altijd te popelen om naast je skeelerende vrienden over Vlaamse wegen te zoeven? Dan is het belangrijk dat je als beginner eerst een deftig paar inlineskates te pakken krijgt. “In de sportwinkel moet je op zoek gaan naar zogenaamde ‘fitness skates’”, legt Vanderhoydonck uit. “Dat zijn doorgaans hoge schoenen met een remblok achteraan en kleinere wielen met een diameter van negentig of honderd millimeter. Schoenen met grotere wielen zijn skeelers, die koop je als je hogere snelheden wil halen (net zoals skeeleren de hogere snelheidsvariant van inlineskaten is, nvdr.). Grotere wielen hebben ook minder grip.” Qua prijs kan je je voor deftige skates doorgaans aan iets tussen zestig en honderd euro verwachten.

Dat je inlineskates een maat groter of kleiner zou moeten kopen, is een mythe, vult Vanderhoydonck aan. Begin met je eigen maat en ga vooral na of de schoenen heel stevig rond je voeten en je enkels zitten. “Let ook op de hardheidsfactor van de wielen. Hoe zachter ze zijn, hoe sneller ze zullen afslijten, maar hoe meer grip je ook zal hebben op het wegdek. Ga als beginner dus zeker niet voor te harde wielen. Als je later sneller wil gaan, kan je dan nog upgraden naar hardere wielen. En je kiest het best skates met afneembare remblokken. Er bestaan remtechnieken die de blokken overbodig maken, daarom is het ook geen probleem om meteen schoenen te kopen zonder.”

Wil je liever eerst testen of de sport iets voor jou is met inlineskates van vrienden of familie? Dat is geen probleem, vindt Vanderhoydonck. Zijn de skates te groot, zorg dan gewoon dat je een of twee paar dikke sokken aantrekt. Maar op langere termijn koop je natuurlijk beter wel je eigen skates.

2. De bescherming

Skates aangekocht? Dan is kleding en bescherming de volgende belangrijke stap. “Qua kleding maakt het niet echt uit wat je draagt. Maar met sportkleren zal je natuurlijk veel meer bewegingsvrijheid hebben. Qua bescherming is een helm het allerbelangrijkst”, benadrukt Vanderhoydonck. “Al hoef je niet noodzakelijk een echte skatehelm te kopen. Je fiets- of skihelm, bijvoorbeeld, is even goed. Gebruik gewoon zeker geen helm van iemand anders. Het is heel belangrijk dat je er een op jouw maat gebruikt.”

“Daarna zijn polsbeschermers het meest cruciaal. Zeker voor beginners, die vaker op hun handen vallen. En vergeet ook de knie- en elleboogbescherming niet. Dan heb ik het niet over stoffen beschermers, zoals die die volleyballers gebruiken. Wel over beschermers met harde, kunststoffen schelpen. Elke sportwinkel heeft die en qua kwaliteit is er amper verschil tussen duurdere of goedkopere modellen. Die beschermers kunnen trouwens breken als je ermee valt – of als ze heel oud en verduurd zijn – en dan is het belangrijk dat je meteen nieuwe koopt. Check voor je begint te inlineskaten ook altijd of alle beschermers goed vastzitten.”

3. De basistechnieken

Als beginner leer je idealiter eerst te ‘stappen’, dan te ‘glijden’, dan op een been te skaten, dan de traditionele ‘skatepas’ – dat is de basisbeweging van inlineskaten – en dan te draaien en te remmen. Zo leert Vanderhoydonck het haar studenten aan en zo demonstreert ze het ook in de onlinelessen. “Je zou misschien denken dat we remmen eerder aanleren, maar het allerbelangrijkste is dat je je evenwicht vindt op de inlineskates. Zonder evenwicht kan je helemaal niet goed stoppen.”

Wat het remmen betreft, heb je keuze uit zes technieken. En verrassing: stoppen met de remblokken is een van de moeilijkere. Als beginner kan je je beter aan een van de drie gemakkelijkere technieken wagen, zegt Vanderhoydonck. “Dat zijn de visstop, waarbij je drie grote ‘O’-vormen maakt met je voeten tot je stilstaat, de pinguïnstop, waarbij je je voeten uit elkaar stapt tot je stilstaat, en de noodstop, waarbij je op een knie neergaat.”

4. En als je valt?

“Vallen is altijd het gevolg van een verkeerd evenwicht”, zegt Vanderhoydonck. “Daarom moet je jezelf aanleren om altijd goed naar voren te leunen tijdens het skaten. Niet alleen omdat je lelijk op je hoofd kan vallen als je te veel naar achteren leunt, ook omdat dat de basishouding van inlineskaten is. Je tenen, knieën en schouders moeten op een lijn zitten en dat doe je door je armen en schouders licht naar voren te brengen en je knieën te buigen. In die zin lijkt skaten best goed op skiën en nog beter op schaatsen.”

Door naar voren te leunen, zal je ook naar voren vallen. En dan kan je jezelf op een veilig manier te gronde laten gaan. “Daar is een techniek voor en die houdt in dat je jezelf eerst op je knieën laat vallen, daarna op je ellebogen en daarna op je handen. Als je bescherming draagt en je komt zo neer, kan er niet veel mislopen.” Vanderhoydonck tipt ook dat het handig kan zijn om als beginner op wegen langs graskanten te oefenen. “Als je dan voelt dat je gaat vallen of je moet bijvoorbeeld snel stoppen voor een auto, kan je je gewoon op de zachte ondergrond werpen.”

5. Waar is het veilig skaten?

Tot slot ga je als beginner beter niet om het even waar inlineskaten. Zeker als je het stoppen nog niet goed onder de knie hebt, zoek je beter zo kalm mogelijke baantjes op. “En skate altijd op een verharde ondergrond. Gladde fietspaden zijn heerlijk, op grove asfalt zal je wat moeilijker vooruit geraken”, weet Vanderhoydonck. “Zorg er ook voor dat je altijd een bel bij hebt, voor het geval je toch met verkeer in contact komt.”

Een goed idee is om een route uit te stippelen met paden waarvan je weet dat ze skateproof zijn. Ga daarvoor desnoods eerst even met de fiets op verkenning. “Blijf in de stad ook sowieso op het fietspad, tenzij je zo traag bent dat je eerder op het voetpad thuishoort”, lacht Vanderhoydonck. “En vermijd waterplassen of zand. Water zal ervoor zorgen dat je uitglijdt, zand komt tussen je wieltjes terecht en doet die dichtslibben.”

Wil je toch graag lessen volgen bij een club (in openlucht, natuurlijk), dan vind je op de website van Skate Vlaanderen alle opties, voor om het even welk niveau, in je buurt.

