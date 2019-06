Ideaal weer om te barbecueën? Let op met eten dat je op tafel zet

23 juni 2019

10u12

Temperaturen die stijgen richting 30 graden Celsius? Dat betekent veelvuldig barbecueën en picknicken. Maar hoelang mogen je etenswaren in de zon blijven liggen? Niet lang, zeggen de experts.

“Bacteriën groeien het snelst op bepaalde voedingsmiddelen als ze zich in de gevarenzone van 5 tot tot 57 graden Celsius bevinden”, vertelt voedingswetenschapper Janilyn Hutchings. En dan gaat het niet alleen over vleeswaren, zuivel en eieren, maar ook onder meer over bladgroenten, gesneden tomaten en gekookte groenten. “Eigenlijk kan alles wat rijk is aan eiwitten of koolhydraten, vloeibaar is, neutraal tot lichtzuur, een risico vormen. Als je dus niet wil dat je feest eindigt met een voedselvergiftiging, moet je stappen ondernemen om het veilig te houden.”



Maar hoelang mag je je voedingswaren dan buiten laten staan? “In het algemeen kan je voedsel slechts 2 uur buiten laten liggen voordat het slecht wordt. Vanaf dan vermenigvuldigen de bacteriën zich snel tot een onveilig niveau”, aldus Hutchings.

Hitte

Zet voedselresten dus altijd zo snel mogelijk en niet langer dan 2 uur na de bereiding in de koelkast. “Liggen je voedselwaren in de zon, dan gaan ze nog sneller slecht worden. De hitte zorgt er immers voor dat de voeding sneller opwarmt en in de temperatuurgevarenzone komt. Zodra de temperaturen richting 30 graden graden stijgen, laat je ze dan ook beter maximum een uurtje liggen om er nog veilig van te kunnen eten.”

Het Nederlands Voedingscentrum is nog veel ‘strenger’. “Bederfelijke producten moeten eigenlijk zo min mogelijk buiten de koelkast staan”, meldt woordvoerder Lolkje de Vries desgevraagd. Op de website staan tips die helpen eten goed te houden. Zo adviseert het kenniscentrum bijvoorbeeld om melk in te schenken en het pak terug te zetten in de koelkast en alleen plakjes vleeswaren te pakken die je gebruikt en de verpakking terug te leggen. Na een uur loopt de kwaliteit van veel voedingsmiddelen al sterk terug. Bederf ligt op de loer.

Bederfelijke producten moeten eigenlijk zo min mogelijk buiten de koelkast staan Lolkje de Vries, Voedingscentrum

Heb je iets langer dan twee uur buiten de koelkast gehouden? Dan is het - ook bij minder warm weer - zaak om het eten daarna goed te verhitten. ‘Ziekmakers gaan dood als je het eten goed verhit’ zo meldt de site, ‘maar er zijn ziekmakers die gifstoffen aanmaken, vooral bij kamertemperatuur. Het verhitten van eten doodt de ziekmakers, maar de gifstoffen kunnen je alsnog ziek maken.’