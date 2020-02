Hygiëne in de fitness: wat doen we fout en hoe doen we het beter? Leen Van de Sande

02 februari 2020

15u19

Bron: Metro 0 Fit & Gezond De fitness is dé plaats voor sportieve mannen en vrouwen die werken aan hun lichaam, maar het is ook een enorme broeihaard voor bacteriën. En daar zorgen we soms zelf voor. Wij vroegen een fitnesscoach naar de meest gemaakte fouten in de gym op vlak van hygiëne en geven tips hoe het beter kan.

Een bezoek aan de fitness brengt naast een fit lichaam ook andere dingen met zich mee. Bij het trainen van die biceps en triceps komen heel wat bacteriën kijken, die graag je work-out meevolgen. Personal trainer Katrien Sas van Fit-A-Bonita Personal Training vertelt welke fouten we maken en hoe we deze kunnen vermijden.

1. Sportkledij te vaak na elkaar dragen

Na een sportsessie denken dat je niet zo hard gezweet hebt en er vanuit gaan dat je de outfit nog een keertje kunt dragen. Is dat niet erg? “Het kan geen kwaad om je sportkledij bijvoorbeeld 2 keer na elkaar te dragen. Als personal trainer gespecialiseerd in vrouwen, vind ik het wel belangrijk om je hygiëne down under te bewaken. Doe dus zeker proper ondergoed aan na het sporten. Liefst bamboo-ondergoed, dat zorgt voor een betere verluchting. En neem een douche met PH-neutrale zeep of was je schaamstreek met water indien je vaginale infecties wil vermijden”, aldus Katrien. De strakke pasvorm en synthetische stof gecombineerd met een omgeving waarin je nogal zweet maakt dat je sportoutfit na meer dan een paar keer dragen wel een broeihaard van bacteriën is én ook een geurtje krijgt. “Als je dus liever geen vieze blikken krijgt in de fitness, was je dus het best regelmatig je outfit.”

2. Spullen van iemand anders gebruiken

Het kan ons allemaal overkomen: het vergeten van een handdoek of drinkfles. Maar je gaat beter goed voorbereid naar de sportschool, zodat je geen spullen van anderen moet gebruiken, zegt Katrien: “Ik raad anderen af spullen te gebruiken van anderen. Je weet nooit of de andere toevallig geveld is met een verkoudheid of net een koortslip heeft. Zorg er dus voor dat je voorzien bent van je eigen materiaal.”

3. Sporten als we verkouden of ziek zijn

Je bent helemaal on track en wil je goede vorm koste wat kost behouden, zélfs als je ziek bent. Toch is het dan niet zo’n goed idee om richting sportschool te trekken. “Wees loyaal naar je medemens en houd je bacteriën bij. Naast het feit dat je anderen kan aansteken, heeft je lichaam ook gewoon rust nodig om te herstellen. Alle energie in je lichaam zou naar je herstel moeten gaan en niet naar sporten. Dat kan het herstel van je ziekte vertragen”, raadt de coach aan. Je kan natuurlijk altijd thuis een work-out doen, dan verlies je je progressie niet en steek je ook geen andere mensen aan.

4. Dezelfde handdoek gebruiken voor het afkuisen van toestel en gezicht

“Een van de grootste fouten die gemaakt worden op vlak van hygiëne in de fitness is erop vertrouwen dat andere sporters hun toestel wel hygiënisch achterlaten. Een handdoek op je toestel leggen is hygiënisch omdat jij er dan geen zweet op achterlaat, maar het voorkomt bovenal ook dat de bacteriën op het toestel in aanraking komen met jouw huid. Doe het dus vooral voor je eigen hygiëne. Daarbovenop is het belangrijk dat je je eigen handdoek niet gebruikt én om de bacteriën van anderen van de toestellen te vegen én om daarna je voorhoofd schoon te maken. Gebruik de sprays en trekdoekjes die ter beschikking zijn in de fitness”, aldus Katrien.

Verder is het ook belangrijk dat je altijd je sokken wast en af en toe het zooltje uit je schoenen in de wasmachine steekt, of ze in de zon zet. Zo vermijd je schimmelvoeten en voetinfecties. Douche ook snel genoeg na een sportsessie om schimmelinfecties te vermijden, was af en toe je sporttas (want ook deze kan een oase van ziektekiemen zijn) en gebruik een metalen of glazen drinkfles, deze houden veel minder bacteriën vast dan de plastic variant.