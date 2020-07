Huisdier op vegan dieet om het klimaat te redden: hoe gezond is dat?

Fit & Gezond Vergeet de klassieke brokken. Vegan voeding voor huisdieren is een ding. Formule 1-coureur Lewis Hamilton (35) is volledig mee. “Hey jongens, m’n hond Roscoe is veganist en hij is er superblij mee”, zegt hij op Instagram. Maar is plantaardige kost überhaupt beter voor het milieu, en is het gezond voor je trouwe viervoeter? Dierenarts Joshua Dutré legt uit.

De keuken van Lewis Hamilton is volledig plantaardig, zowel voor de Formule 1-coureur zelf als zijn Britse bulldog Roscoe. En die is daar blijkbaar erg blij mee. “Sinds hij veganistisch is, is z’n vacht veel zachter, zijn z’n gezwollen poten genezen, mankt hij niet langer vanwege z’n artritis en kan hij veel beter ademen. We zijn zo tevreden over de resultaten”, zo verkondigt de Brit op Instagram.

Brokken van kokos en soja

Hamilton is zeker niet de enige. Baasjes die bezig zijn met het klimaat, stellen zich vragen bij de ecologische voetafdruk van de poezelige pootjes van hun huisdier. Terecht, volgens onderzoekers van het Zwitserse adviesbureau ESU Services. Vorig jaar kwamen de wetenschappers af met een studie over de milieu-impact van onze huisdieren. Daaruit blijkt dat de schade niet min is. Voor de productie van brokken met vlees is bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid energie en water nodig. Andere boosdoeners: de CO2-uitstoot van de uitwerpselen in de kattenbak en de autoritten naar de dierenarts.

De oplossing ligt dan voor de hand: zet Fifi of Maurice op een strikt plantaardig dieet. Even googelen levert in elk geval een heleboel alternatieven voor honden en katten op. Gaande van natvoer tot snacks en droge brokken. Bestanddelen van dat lekkers: kokosolie, tarwe, maïs, tomatenpuree, bieten, havervlokken, sojabonen ...

Klassieke brokken worden vaak gemaakt van vermalen slachtafval. Dan valt die ecologische voetafdruk nog mee Dierendokter en gezicht van het tvprogramma ‘Beestig’ Joshua Dutré.

Maar of het ook ecologischer is? Dierenarts Joshua Dutré, het gezicht van het televisieprogramma ‘Beestig’, nuanceert. “Het hangt er allemaal van af wat je je hond of kat normaal gezien voorschotelt. Vul je z'n kommetje met filet pur, kippenlevertjes of rauwe zalm? Tjah, dan zal dat inderdaad een immense impact hebben op het milieu. Bij klassieke brokken is het een ander verhaal. Het gros bestaat uit wat overblijft van de productie voor menselijke consumptie. Oftewel: vermalen slachtafval. Dan is de ecologische voetafdruk beperkter, want er moeten geen extra dieren geslacht worden. Dit verschilt wel sterk van merk tot merk.”

We mogen niet vergeten dat het kweken van plantaardige ingrediënten ook een CO2-uitstoot oplevert. “En als ze bestanddelen van uit verre uithoeken van de wereld moeten importeren, zorgt het transport voor milieubelasting”, stelt Dutré. Goed wikken en wegen is dus de boodschap. Is het beter dan wat je nu doet? “En ga niet overhaast te werk. Doe je research en check of de producten geen duizenden kilometers afgelegd hebben.”

Hoe gezond is het?

Dan rest er nog de belangrijke vraag of het voor de diertjes in kwestie een goede zaak is. “Eerst en vooral moeten we een onderscheid maken tussen honden en katten. Katten zijn carnivoren. Voor die beestjes raad ik het af”, waarschuwt Dutré. “Je hoort af en toe dat honden vlees moéten eten, omdat ze afstammen van de wolf, maar dat is te kort door de bocht. Omdat ze al jarenlang samenleven met mensen, zijn ze geëvolueerd naar omnivoren. In theorie kunnen honden op een plantaardig dieet leven.”

“Het probleem is dat vegan dierenvoeding, net als voeding zonder gluten of granen of voeding op basis van vers vlees, een heuse hype is. Merken schieten als paddenstoelen uit de grond, maar die zijn niet allemaal even kwalitatief. Sommige fabrikanten zien dat de brokken, snacks en co goed uitgebalanceerd zijn en alle nodige voedingsstoffen bevatten. Anderen doen dit niet, waardoor het risico bestaat dat je hond opgescheept zal zitten met nutritionele tekorten."

“Wat de gezondheidsclaims van Lewis Hamilton betreft, valt er zeker een kleine kanttekening te maken. Hij koos namelijk voor een Bulldog. Naast het feit dat een groot deel van deze honden al ademhalingsproblemen hebben vanwege hun te korte snuit, hebben zij geregeld last van allergieën aan dierlijke eiwitten. Dan is het niet verbazend om te zien dat net dat zo’n specifieke hond het beter doet op plantaardige voeding. Maar dat kan je niet veralgemenen naar alle honden. Begin dus niet halsoverkop met een plantaardig dieet”, besluit Dutré. “Ga eerst met je dier op controle bij de dierenarts, laat bloed trekken om te zien dat er geen problemen zijn. Pas als je volledig zeker bent dat je hond gezond is, kan je eventueel een poging wagen. En laat je dan adviseren door een dierenarts of expert, en zie of enige supplementen noodzakelijk zijn. Zo ben je zeker dat de voeding alle noden kan opvangen én tegelijk smakelijk is voor de hond.”

