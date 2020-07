Huidkwaaltjes steken de kop op nu we bijna overal mondmaskers moeten dragen: zo houd je het comfortabel

Fit & Gezond Sinds afgelopen weekend is het verplicht om mondmaskers te dragen in winkels, bioscopen, musea en bibliotheken. Met andere woorden: zo goed als overal. En na enkele dagen blijkt dat zo vaak een mondkapje moeten dragen niet bepaald een fijne ervaring is. Twee experts vertellen hoe je het comfortabel houdt.

Geen kwaad woord over mondmaskers. Je beschermt er je medemens mee en dat is belangrijk, punt. Maar een pretje is het niet. Ademen gaat iets moeilijker, voor je ‘t weet kruipt het kapje over je ogen heen, je haar blijft zitten in de elastiekjes. Of je bent je opeens bewust van je niet zo frisse adem en op een zwoele zomerdag baad je lekker in je eigen zweet. Je gezicht krijgt het best zwaar te verduren, je huid zéker.

“Voor 97 procent van de bevolking is zo’n mondmasker onaangenaam”, zei dermatoloog Ilan Karavani eerder al aan onze krant. “De meeste mensen vinden het te warm, te strak, te ruw zitten. En dat kan leiden tot een droge huid, irritaties, roodheid, pijn en soms zelfs allergische reacties zoals eczeem. Maar liefst 36 procent van het zorgpersoneel – zij dragen de hele dag een synthetisch mondmasker – kampt met huidproblemen.”

Dat bevestigt dermatoloog Ingrid van Riet. “Mondmaskers veroorzaken wrijving: omdat ze niet muurvast zitten, maken ze minieme schuurbewegingen over de huid. En dat kan bij veelvuldig gebruik de buitenste huidlaag beschadigen. Het begint met droge plekjes en in een verder stadium kunnen er schaafwondjes ontstaan.”

Puistjesalarm

Een droge en geïrriteerde huid is dus te verwachten. Het voordeel van zo’n droge huid is dan weer wel dat puistjes of onzuiverheden afnemen, toch? Niet helemaal. Aandoeningen als rosacea en acne kunnen toch verergeren. Want onder zo’n mondkapje kan het heel warm en zweterig worden, het soort van tropisch microklimaat waar het heerlijk vertoeven is voor de bacteriën die puistjes veroorzaken.

Ingrid van Riet: “Doordat je huid afgedekt is, ga je meer zweten. En omdat zo’n mondkapje bijna geen lucht doorlaat, is er geen ventilatie. Dus de huid wordt vetter en poriën zullen makkelijker verstopt raken. Hetzelfde geldt bij rosacea: dat is ook een besmetting van de poriën. Niet met een bacterie zoals bij acne, maar met een parasietje. En dat profiteert ook van warmte en vochtigheid. Bovendien zorgt de wrijving van het masker er nog eens voor dat de roodheid verergert én langer zichtbaar blijft.”

Tot nooit meer, gave huid? Geen paniek, met enkele kleine aanpassingen kan je de schade inperken.

1. Kies de juiste stof

“Al dan niet zelfgemaakte mondmaskers van natuurlijke materialen als katoen, linnen of zijde zijn liever voor je huid en lokken minder allergische reacties uit. Tenminste als je ze wast met een zacht wasmiddel zonder bijtende fosfaten”, aldus Karavani. Geen fan van de stoffen maskers? Dan zit het blauwe chirurgische masker het meest comfortabel.

2. Scrub je gezicht een keer per week

Slecht nieuws: je gezicht meer wassen helpt niet en kan de problemen zelfs verergeren. Karavani: “Houd je gewoon aan je dagelijkse verzorgingsmomenten ’s ochtends en ’s avonds. Omdat je poriën verstopt geraken door de warmte en transpiratie, is het aangeraden om minstens een keer per week je huid zacht te scrubben. Als je last hebt van acne, is het zelfs een goed idee om dat tweemaal per week te doen.”

3. Pas je huidverzorging aan

Zeg crèmes of serums met actieve bestanddelen tijdelijk vaarwel. Ingrid van Riet: “Ingrediënten als vitamine A en retinol hebben als bijwerking dat ze voor extra uitdroging kunnen zorgen. Bovendien werken ze nog sterker wanneer je je huid afdekt met een mondkapje. Beperk je dus tot milde stoffen die ­hydrateren, ­kalmeren en herstellen: ­hyaluronzuur, ­antioxidanten en ­anti-inflammatoire ingrediënten zoals vitamine C. ’s Avonds kan je voor een rijke crème gaan en overdag zijn lichte formules een goede keuze, zoals een gel of een serum. Heb je wat irritatie door wrijving? Dan kan je daarop een rijke balsem ­aanbrengen die een beschermend laagje zal vormen tussen je huid en de stof van je masker. Reinigen doe je het best met een neutrale cleanser met zo weinig mogelijk ingrediënten, om irritatie te beperken.”

4. Draag zo weinig mogelijk make-up

“Je huid kan minder goed ademen onder een masker. Make-up kan je poriën dus flink gaan verstoppen”, aldus Karavani. “Kan je toch niet zonder, kies dan voor minerale make-up, gemaakt van natuurlijke mineralen. En vergeet zeker niet je huid ’s avonds goed te reinigen met een zacht product.”

5. Eet je huid gezond

Wil je je huid nog meer ondersteunen, dan kan je ook je voeding aanpassen. “Mijd snelle suikers als je met huidirritaties of -problemen worstelt”, tipt Karavani. “Een overdosis suiker verhoogt je kans op ontstekingen én beschadigt het collageen en elastine van je huid. Wil je nog een extraatje, dan kan je ook voedingssupplementen met zink en magnesium innemen.”

6. Maak een sopje met aspirine voor je baard

Mannen met baarden en snorren kampen ook met specifieke problemen door een mondmasker: schilfertjes en vieze geurtjes. “Baarden kunnen een nest van bacteriën zijn, maar vaak is een wasbeurt met gewone zeep al voldoende om die te doden”, zegt dermatoloog Ilan Karavani. “Vette schilfers pak je aan door je baard te wassen met shampoo op basis van seleniumdisulfide, zoals de anti-roosshampoo van Head & Shoulders of Selsun. Mannen die last hebben van droge schilfers, kunnen die doen verdwijnen met aspirine. Los de aspirine op, voeg het toe aan je shampoo, laat één minuut in je baard trekken en spoel af.”

7. Vervang regelmatig je mondmasker

Je mondmasker regelmatig vervangen en schoonmaken is niet alleen belangrijk om besmetting tegen te gaan. Ook je huid doe je er een groot plezier mee. Zorg daarom dat je altijd een back-up op zak hebt, zodat je tijdens de dag kan wisselen. ’s Avonds gaan je kapjes dan de was in. “Herbruikbare mondmaskers was je in de wasmachine en strijk je met een stoomstrijkijzer weer glad. Met temperaturen van 100 °C en hoger doodt dat alle bacteriën en virussen.”