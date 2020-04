Hou kinderen weg van handgels: “Zij zijn extra gevoelig voor alcoholvergiftiging” Nele Annemans

17 april 2020

17u04 0 Fit & Gezond De gevolgen van de lockdown laten zich nu ook bij het Antigifcentrum voelen. Dat kreeg in maart bijna 800 oproepen meer (+15 procent) dan in dezelfde maand vorig jaar. En tijdens de eerste week van april waren er al 20 procent meer oproepen - een nooit geziene toename. Vooral met kinderen in je kot blijven, zorgt voor meer ongevallen. Zij zijn immers extra gevoelig voor de alcohol in handgels en andere producten, wat tot ernstige vergiftigingen kan leiden.

De coronacrisis heeft een enorme impact op het maatschappelijke leven en grote consequenties voor de zorgsector en hulpdiensten. Zo ook voor het Antigifcentrum. Enerzijds worden als gevolg van de afgekondigde maatregelen onder andere zepen, detergenten en handgels vaker dan anders en in grotere hoeveelheden gebruikt. Anderzijds zitten mensen verplicht thuis, terwijl er zich in hun woning en de tuin heel wat (niet-onschuldige) producten bevinden die bij onaangepast, verkeerd of overmatig gebruik voor problemen kunnen zorgen.

Zo waarschuwt het Antigifcentrum vooral voor de risico’s op vergiftiging door het gebruik van handgels of andere gevaarlijke producten in het bijzijn van kinderen. “Die producten bevatten een hoge concentratie aan ontsmettende alcohol, die niet zonder gevaar is als kinderen ervan drinken”, vertelt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. “Ze zijn immers extra gevoelig voor de alcohol die erin zit, wat een daling in het bloedsuikergehalte of, erger nog, alcoholvergiftiging en stuiptrekkingen kan veroorzaken. En uiteraard is het nu niet het moment om de spoeddiensten extra te belasten.”

Je gebruikt thuis, en zeker voor de kinderen, dus beter water en zeep. Was de handen gedurende 40 seconden en zeker nadat je boodschappen bent gaan doen.

Frisdrankflessen

Daarbovenop wordt er door de vrijgekomen tijd en uit vrees voor besmetting veel en frequent schoongemaakt en ook dat kan voor ongevallen zorgen. “Mensen kopen momenteel in grote hoeveelheden én veelal sterk geconcentreerde huishoudproducten aan”, vertelt Prof. dr. en adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum, Dominique Vandijck. “Die worden thuis dan overgegoten in kleinere water- of frisdrankflessen waardoor kinderen, maar ook ouders er per ongeluk van drinken.”

Bij het Antigifcentrum merken ze ook dat mensen producten beginnen te mixen om nog beter te kunnen reinigen of ontsmetten, maar ook dat kan een groot risico vormen. Vandijck: “Door verschillende schoonmaakmiddelen te mengen, kan je een gevaarlijke chemische cocktail creëren. Zo kunnen er chemische dampen vrijkomen die irritatie van de slijmvliezen en ernstige kortademigheid kunnen veroorzaken. Vermijd het dus om producten te mixen en al zeker om bleekwater toe te voegen.”

Als ouder doe je er goed aan om dus dubbel op je hoede te zijn. Hou gels, ontsmettingsproducten en detergenten daarom altijd uit het bereik van kinderen. Het Antigifcentrum is 24/7 bereikbaar op het gratis nummer 070 245 245. Meer info en preventietips: www.antigifcentrum.be.