Hot in here: hoe voorkom je zweetvlekken? Margo Verhasselt

22 juni 2020

14u44 1 Fit & Gezond De zomer is in het land, en ook de weergoden zijn goedgezind. Jammer genoeg is er ook een keerzijde aan het verhaal: verbranden, zonnecrème smeren om het uur en die gehate zweetvlekken. Breekt het angstzweet al uit? Dankzij deze tips zeg je okselvijvers gedag.

Kies de juiste deodorant

Een deodorant doet vaak niet meer dan onaangename geurtjes weghouden. Als je veel zweet, opteer je dus best voor een antiperspirant. Die zal je zweetproductie verlagen. Heb je snel last van droge of geïrriteerde oksels? Dan is een crème of roll-on variant het meest geschikt voor jou, aangezien die vaak meer verzorgende ingrediënten bevatten dan traditionele sprays.

Let op welke kleding je koopt

Probeer strakke T-shirts in lichte kleuren te vermijden. Kies liever voor een zwart of donkerblauw kleurtje (omdat vlekken dan simpelweg minder opvallen), en dan nog het liefst in katoen. Synthetische stoffen zullen gemakkelijker zweetplekken doorlaten. Wanneer je voor katoen kiest, kunnen je oksels meer ademen.

Scheer je oksels

Je oksels goed onderhouden vraagt wat tijd, maar loont wel. Wanneer je je oksels vaak scheert en alle haartjes weg zijn, zal het zweet minder lang onder je oksels blijven ‘plakken’ en krijg je ook veel minder snel last van een vervelende en onaangename zweetgeur.

Gebruik okselpads

Okselpads zijn vaak een laatste hulpmiddel. De ovaalvormige schijfjes plak je binnenin je topje onder de oksels. Het voelt misschien een beetje gek, maar tegen die zweetplekken kan je wel voorgoed gedag zeggen.

Wat met zweetvlekken?

We zweten gemiddeld zo’n liter per dag, in de zomer kan dat nog meer zijn. Als je zweetplekken hebt op je kleren, kan je het best het kledingstuk even binnenstebuiten draaien en wat water over de vlek laten lopen. Nadat het kledingstuk droog is, was je het met een goed geurabsorberend wasmiddel. Soms laten deodorants een gelige kleur na in combinatie met zweet op je kleding. Die krijg je er gemakkelijk uit met een mengsel van azijn en water. Laat het kledingstuk een half uurtje in het sop weken waarna je het op een warme temperatuur wast.