Hospitalisatieverzekeringen en hun wachttijd: wij beantwoorden de 10 meest prangende vragen

17 september 2020

Overweeg je om een hospitalisatieverzekering af te sluiten? Of wil je van een ander ziekenfonds overstappen naar Partena Ziekenfonds? Dan geldt er in veel gevallen een wachttijd. Maar geen reden tot paniek. Dit is wat je moet weten over hospitalisatieverzekeringen en hun wachttijd!

Waarom geldt er een wachttijd voor de hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering verzekert een risico waarvan je hoopt dat het nooit voorvalt. Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van deze dekking, hanteren de meeste verzekeringen een wachttijd. Zo kunnen verzekeraars als Partena hun premies laag houden, waardoor hospitalisatieverzekeringen voor iedereen toegankelijk blijven.

Hoe lang duurt zo’n wachttijd?

Wie een hospitalisatieverzekering wil afsluiten bij Partena, rekent best op een wachttijd van ongeveer zes maanden.

Wanneer gaat de wachttijd in?

De wachttijd gaat in op de eerste van de maand, volgend op de maand waarin je jouw nieuwe hospitalisatieverzekering aanvroeg. Vraag je op 17 augustus een hospitalisatieverzekering aan? Dan gaan de wachttijd en de hospitalisatieverzekering op 1 september in (onder voorbehoud dat je op 1 september eveneens aangesloten bent bij Partena Ziekenfonds). Gedurende de wachttijd betaal je wel premies, maar kan je nog geen terugbetaling ontvangen indien er tijdens deze wachttijd een opname zou plaatsvinden.

Geldt deze wachttijd voor iedereen?

Als je oude hospitalisatieverzekering een gelijkaardige polis met eenzelfde dekking kent als de nieuwe, wordt er geen wachttijd ingelast. Als je een ongeval hebt, vervalt de wachttijd ook sowieso. Een ongeval gebeurt immers plotseling en wordt veroorzaakt door een externe factor.

Kan ik een hospitalisatieverzekering afsluiten als ik zwanger ben?

Als je zwanger bent en een hospitalisatieverzekering afsluit, geldt er in principe een wachttijd van negen maanden. Vanaf de zevende maand ontvang je bij Partena wel al een terugbetaling bij verblijf in een tweepersoonskamer. Wie zwanger is en wil overstappen naar Partena Ziekenfonds, neemt dus best contact op met Partena om samen jouw specifieke situatie te bekijken.

Geldt er een wachttijd als je van een ander ziekenfond of een privé verzekeraar wil overstappen naar Partena Ziekenfonds?

In dat geval vervalt de wachttijd voor de hospitalisatieverzekeringen als beide verzekeringen een gelijkaardige dekking hebben. Is de dekking van je oude en nieuwe hospitalisatieverzekering niet hetzelfde? Dan ontvang je, in geval van een opname, gedurende de wachttijd wel al terugbetalingen voor de zaken die ook door je oude hospitalisatieverzekering gedekt werden. Zodra de wachttijd voorbij is, ontvang je ook terugbetalingen voor de zaken die nieuw zijn in je hospitalisatieverzekering.

Waarom is een hospitalisatieverzekering een goed idee?

Een hospitalisatieverzekering is een extra verzekering die je kan afsluiten bij je ziekenfonds. Deze verzekering beschermt je tegen de kosten van een daghospitalisatie of een langdurige ziekenhuisopname. De wettelijke ziekteverzekering vergoedt steeds minder van de medische kosten van een opname en met een hospitalisatieverzekering voorkom je onaangename financiële verrassingen achteraf.

Moet je met het hele gezin dezelfde hospitalisatieverzekering afsluiten?

Het is niet noodzakelijk om met het hele gezin dezelfde hospitalisatieverzekering af te sluiten bij Partena Ziekenfonds. Indien één van de gezinsleden een hospitalisatieverzekering heeft via de werkgever, dan kan dit gezinslid zich enkel aansluiten bij Hospitalia Continuïteit, de andere gezinsleden kunnen zich aansluiten bij Hospitalia of Hospitalia Plus.

Volstaat de hospitalisatieverzekering die ik via mijn werkgever heb?

Veel mensen zijn via hun werkgever aangesloten bij een collectieve hospitalisatieverzekering. Dit is zeer praktisch, maar wat doe je als je contract (onverwacht) stopt of als je met pensioen gaat?

Ben je jonger dan 65 jaar? Dan kan Partena’s verzekering Hospitalia Continuïteit interessant zijn. Dit is een wachtverzekering waardoor je bij stopzetting van de hospitalisatieverzekering via het werk zonder nieuwe wachttijd, zonder medische vragenlijst en zonder een verhoogde leeftijdsgebonden premie kan overstappen naar Hospitalia of Hospitalia Plus. Je kan Hospitalia Continuïteit ook afsluiten als je nog niet eerder een verzekering bij Partena Ziekenfonds had.

Wat zijn de verschillende opties bij het kiezen van een hospitalisatieverzekering?

Partena Ziekenfonds biedt drie Hospitalia-formules en een wachtpolis aan: Hospitalia, Hospitalia Medium, Hospitalia Plus en Wachtpolis Hospitalia Continuïteit.

