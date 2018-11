Honing is zoet én gezond: feit of fabel? Liesbeth De Corte

07 november 2018

Bron: The Washington Post, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond “Gebruik honing in de plaats van gewone suiker tijdens het kokerellen.” Het is een advies dat maar al te vaak wordt gegeven aan zoetekauwen die op hun lijn willen letten, maar klopt die zogezegde ‘wijze raad’ wel?

Helaas, voedingsexperts zijn het er over eens: honing is hélemaal niet zo gezond. Voorstanders van de zoete lekkernij beweren wel eens dat honing een aantal belangrijke voedingsmiddelen bevat, zoals ijzer en vitamine C. Dat klopt, zegt voedingsdeskundige Amy Keating, maar die hoeveelheden zijn zodanig klein - nog geen 1% van wat je elke dag nodig hebt - dat het in feite verwaarloosbaar is.

Diëtiste Nathalie Antonis maakt dezelfde bedenking. “Het internet loopt over van zogenaamd suikervrije recepten op basis van honing. Maar een cake wordt niet lichter als je de suiker door honing vervangt. Hij kan smeuïger en lekkerder worden, dat wel. Maar het blijft een cake. Honing is bedoeld om je eten te zoeten. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit glucose en fructose, en bevat amper essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen of vezels.”

En je weet het misschien niet, maar honing bevat meer calorieën dan suiker. Zo levert een theelepel honing 21 calorieën, terwijl dat bij een theelepel suiker 16 is. In die zin hoort de honing die je ‘s ochtends toevoegt aan je kopje thee of kom granola met yoghurt ook gewoon thuis in het rijtje van toegevoegde suikers, net als gewone suiker of agavesiroop. Of om het met de woorden van diëtiste Antonis te zeggen: “Dat betekent dat je er weleens van mag genieten, maar met mate. Beschouw honing zeker niet als vrijgeleide om ongelimiteerd van iets te snoepen”.

Als huismiddeltje bij een verkoudheid?

Momenteel is de herfst in volle gang, en dat gaat gewoonlijk gepaard met veel snotneuzen en hoestbuien. Maar al te vaak wordt dan aangeraden om thee met wat honing te drinken om de pijn te verzachten. Zelfs twee Britse gezondheidsdiensten hebben de aanbeveling gemaakt om eerst een tas warme melk met honing te drinken als je last hebt van een verkoudheid in plaats van meteen een antibioticakuur te vragen aan je huisdokter.

Gelukkig hebben we hier goed nieuws: volgens sommige onderzoeken is dat absoluut geen slecht idee. Opgepast: dat geldt niet voor kindjes jonger dan 1 jaar. Honing kan immers bacteriën bevatten die bij baby’s de ernstige voedselvergiftiging botulisme kunnen veroorzaken.

Sommigen beweren ook dat verse honing, die je rechtstreeks bij de imker koopt, nog pollen bevat en daarom kan helpen tegen allergieën. Maar daar is volgens de non-profitorganisatie Asthma and Allergy Foundation of America niets van aan. Een fabeltje dus.

Nog een laatste stelling die je af en toe hoort, is dat honing wonderen kan verrichten tegen wonden of verbrande huid. Die gouden raad is bovendien ouder dan je denkt. Zo’n 2000 jaar voor Christus smeerden de Egyptenaren het goedje al zodat wonden sneller zouden genezen. Onderzoek uit 2015 bevestigt dat honing pijnstillend, ontsmettend en genezend kan werken, onder meer bij een brandplek. Maar ze benadrukken ook dat er meer onderzoek nodig is. Voor je die flinke pot honing uit de kast haalt om uitgebreid op je velletje te smeren, ga je dus eerst beter langs bij de dokter.