Honger of trek? Hoe onze hormonen voor extra kilo's kunnen zorgen

Bron: Health 0 thinkstock Fit & Gezond Honger? Dan eet je iets tot die grommende maag weer vol zit. Het lijkt kinderlijk eenvoudig, maar in de praktijk zit het veel complexer in elkaar. Bepaalde hormonen staan in voor het veroorzaken van honger en een verzadigd gevoel. Raken die door omstandigheden in de war, dan overeten we ons, met extra kilo's tot gevolg. Zo hou je die hongerhormonen zoveel mogelijk in balans.

Hoe het komt dat we honger krijgen, hangt van heel wat factoren af. Zo kan een slaaptekort ons extra hongeriger maken, of een smakelijke post op Instagram ervoor zorgen dat we dénken dat we honger hebben. In principe is het hele hongersysteem terug te brengen op twee hongerhormonen in ons lichaam, die in het beste geval perfect samenwerken. Helaas schort daar in de praktijk wel eens wat aan, wat verklaart waarom we ons overeten en de obesitascijfers zo hoog liggen. Hoe hou je die hongerhormonen beter onder controle? Daarvoor moeten we eerst begrijpen hoe ze werken.

Leptine en ghreline

Leptine is ons zogenaamde verzadigingshormoon, dat een signaal doorgeeft aan de hersenen wanneer je moet stoppen met eten. Het zorgt ervoor dat we genoeg hebben gegeten en ons in het beste geval niet overeten, als je het signaal niet negeert.

Tegenhanger ghreline zorgt voor die befaamde grommende maag, en vertelt ons wanneer we honger hebben en het tijd is om iets te eten. Het wordt door je lichaam vrijgegeven als je eventjes niet gegeten hebt. Om de vier uur piekt dat hormoon, wat meteen verklaart waarom we meerdere keren per dag eten.

Snoep je de hele dag door, dan krijg je ironisch genoeg nog meer honger

Kilo's bijkomen door hormonen

Als alles goed gaat, werken deze twee hormonen goed samen. Als het niveau van het ene hormoon stijgt, daalt het andere en omgekeerd. Maar net daar loopt het af en toe mis.

Heb je het gevoel dat je altijd maar kan blijven eten, zonder dat je lichaam een signaal geeft dat je genoeg hebt? Dan zou het kunnen dat je resistent bent geworden voor het verzadigingshormoon leptine. Dat wordt in de hand gewerkt als je de hele dag door vanalles snoept, waardoor je ironisch genoeg net meer honger krijgt. Je wordt dan ongevoelig voor leptine en je lichaam registreert niet meer dat je vol zit.

Omgekeerd kan ook het niveau van hongerhormoon ghreline beïnvloedt worden. Wie net een dieet heeft gevolgd en daarna weer "normaal" gaat eten, ziet een toename van dat hongerhormoon. Daardoor ga je meer eten, en kom je opnieuw bij. Een grotere honger door toename van ghreline kan heel moeilijk te weerstaan zijn. Na een strikt dieet is het dan ook erg moeilijk om beide hormonen weer onder controle te krijgen.

Daarnaast stuurt slaaptekort de hongerhormoonhuishouding in de war, wat verklaart waarom je na een kort nachtje meer honger hebt en lijkt te kunnen blijven eten.

Na een dieet passen je hongerhormonen zich aan, zodat die kilo's er opnieuw zouden bijkomen

Onze lichamen vechten terug

Biologisch gezien is de werking van beide hongerhormonen en hun flexibiliteit erg logisch. Ons lichaam is erop gebouwd om te overleven en dus uithongering tegen te gaan. Gaan we op dieet, dan zal ons lijf er nadien alles aan doen om terug je oude gewicht te krijgen, onder meer door het niveau van ghreline en leptine aan te passen. Daarom is het ook zo moeilijk om gewicht te verliezen, en ondervinden veel diëters dat gevreesde jojo-effect. Onze hongerhormonen gaan zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden zodra je gemiddeld 5 à 7 % van je lichaamsgewicht verliest.

Hormonen onder controle

Frustrerend nieuws voor wie al een tijdje zijn gewicht wat gezonder wil krijgen en wordt "tegengewerkt" door het eigen lichaam. Maar er zijn gelukkig wel een paar tips om die hongerhormonen opnieuw in balans te brengen.

- Probeer geleidelijk gewicht te verliezen, als je wil afvallen. Hou het in eerste instantie bij die 5% als doelstelling en zorg door kleine veranderingen in je eet- en beweegpatroon. Crashdiëten waarbij je op korte tijd veel kilo's verliest, sturen die hormonen enkel nog meer in war.

- Zorg voor een regelmatig eetpatroon. Eet drie maaltijden per dag op min of meer vaste tijdstippen, en eet eventueel om de twee uur een tussendoortje als je sneller honger krijgt.

- Kies voor veel vezels en eiwitten, die een positieve invloed op de hongerhormonen kunnen hebben. Zo zal eiwit het hongerhormoon ghreline onderdrukken, omdat het traag verteert en je daardoor langer een vol gevoel bezorgt. Vezels vertragen de vertering en zorgen ook daarom voor een verzadigd gevoel. Kies voor veel volle graanproducten, groenten en fruit.

- Nog honger na dat eerste bord, ook al was het best een copieuze maaltijd? Weet dat het twintig minuten duurt voor signaal van het verzadigingshormoon leptine je hersenen bereikt. Wacht dus nog eventjes na de maaltijd voor je meteen een tweede bord opschept, wie weet is het signaal nog "onderweg". Eet daarom ook vooral niet te snel, maar neem rustig je tijd en kauw goed.

- Regelmatig bewegen kan ervoor zorgen dat je beide hongerhormonen onder controle houdt, hebben studies uitgewezen. Let wel op dat je niet te fanatiek sport en daardoor net meer gaat eten. Vooral vrouwen hebben biologisch gezien de neiging om meer te gaan eten na het sporten, omdat hun hoeveelheid hongerhormoon na het trainen stijgt. Dat geldt voornamelijk bij intense inspanningen waarbij je meer dan 400 kcal verbrandt, zoals je hier al kon lezen.