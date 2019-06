Honger of gewoon goesting? Deze diëtiste heeft een eenvoudig trucje om verleidingen te weerstaan Nele Annemans

03 juni 2019

11u03

Bron: Popsugar 0 Fit & Gezond Soms is er geen ontkomen aan: dan willen we die hele zak paprikachips, die overheerlijke vettige pizza of doos koekjes met chocolade helemaal naar binnen spelen. Helaas eindigt dat vaak in een schuldgevoel zodra dat vervelende opgeblazen gevoel komt piepen. Deze diëtiste heeft gelukkig een eenvoudig trucje gevonden zodat jij je niet meer - of toch niet altijd - laat verleiden.

“Je lichaam is slim en weet perfect hoeveel het nodig heeft”, vertelt diëtiste Michelle Fumagalli. “Je moet gewoon leren luisteren naar je lichaam om te weten te komen of het echt honger heeft, of dat het gewoon naar iets snakt.” Maar als die traktatie op het werk of die zak chips in de kast lonkt, is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Toch heeft Fumagelli een eenvoudig trucje om te voorkomen dat je je toch laat verleiden en je overeet.

“Stel je heel levendig wat wortels en hummus voor. Probeer te denken aan de smaak, de textuur, en het gevoel dat je zou krijgen na het eten ervan. Klinkt dat allemaal erg goed? Dan heb je waarschijnlijk honger. Heb je geen zin in die snack? Dan hunker je waarschijnlijk gewoon naar iets anders lekkers en waarschijnlijk ook iets ongezonds”, vertelt Fumagelli. Maar je hoeft niet per se aan wortels en hummus te denken. “Elke snack die je een gezonde balans van voedingsstoffen biedt, werkt voor het trucje. Denk aan groenten of fruit en eiwitten zoals hummus en pindakaas.”

Ik probeerde het trucje met een appel en pindakaas als ingebeelde snack. En toegegeven, het vergde wat oefening maar werkte voor mij wel. Als ik écht honger had, dan klonk deze vullende hap echt geweldig. Ik nam een appel, wat pindakaas en maakte mij het tussendoortje. Op andere momenten, wanneer ik me bijvoorbeeld nog net op tijd kon tegenhouden om niet die hele doos Oreo’s naar binnen te spelen, klonk mijn gezonde tussendoortje helemaal niet zo lekker. En inderdaad, ik had op dat moment niet echt honger, maar vooral zin om van alles ongezonds te eten.

“Je lichaam weet het altijd het beste”, vertelt Fumagalli. “Door te ontdekken wat je lichaam je nu echt probeert te vertellen - heb ik honger, gewoon zin in iets, of ergens tussenin - zorg je ervoor dat je je voeding afstemt op wat je echt nodig hebt waardoor je voorkomt dat je je voortdurend laat verleiden en je je overeet.”