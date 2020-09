Hometrainer of loopband? Zo kies je het juiste fitnesstoestel voor thuis Joni Horemans

21 september 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Wie graag sport of serieus aan zijn/haar conditie wil beginnen werken, denkt vroeg of laat aan de aanschaf van een fitnesstoestel voor thuis. De meesten onder ons wonen echter niet zo groot dat we meteen een hele home fitness kunnen installeren, en moeten ons dus beperken tot één toestel. Maar koop je dan best een hometrainer of een loopband? We zetten de voor- en nadelen naast elkaar.

1. Het interieurargument

Is ruimte - of misschien juist het gebrek daaraan - een punt dat sterk doorweegt? Dan kom je snel uit bij een hometrainer. Dit prototype van de thuisfitnesstoestellen eist het minste plek op. Naast de sofa voor tv, in je slaapkamer, de bureauruimte, in de veranda,… De kans is groot dat je hem nog wel ergens kan inpassen.

Gezien hun omvang hebben de meeste loopbanden meer ruimte nodig; een aparte kamer is ideaal, of een vrije hoek in de garage of op zolder.

2. De gezondheidsvoordelen

Kijken we naar de gezondheidsvoordelen, dan hangt het er een beetje van af wat je met het fitnesstoestel juist hoopt te bereiken. Wil je voornamelijk afvallen en calorieën verbranden? Dan is een loopband in het voordeel.

In vergelijking met andere cardiotoestellen, waaronder de loopband, verbrand je met een hometrainer het minste calorieën. De reden hiervoor is dat je enkel je benen laat zwoegen. In eerste plaats je bovenbeenspieren, maar ook je kuiten, hamstrings en bilspieren, terwijl je armen en de rest van je lichaam voornamelijk in rusttoestand verkeren.

Een loopband neemt meer spiergroepen onder handen. Je beenspieren krijgen net als op de hometrainer het meeste aandacht, maar je gebruikt tijdens het lopen eveneens je buikspieren en rugspieren om de stappen op de vangen en je lichaam recht te houden. Doordat je bovenlichaam heen en weer beweegt wanneer je loopt, spreek je je rug- en schuine buikspieren aan.

3. Blessuregevoeligheid

Het feit dat je meer beroep doet op je spieren op een loopband, heeft ook één belangrijk nadeel: je belast ze meer. Het volledige gewicht van je lichaam komt immers telkens je een voet neerzet op de spieren en gewrichten van dat been terecht, wat het risico op blessures verhoogt.

Op een hometrainer is deze impact veel lager. Moet je voorzichtig zijn met je knieën of enkels? Dan is een hometrainer een betere manier om je spieren te versterken zonder ergens schade te berokkenen.

Dat maakt een hometrainer dus ideaal voor beginners, of voor wie revalideert. Je bent er meteen mee vertrokken, zonder dat je bijzondere kennis of voortraining nodig hebt. Wil je op termijn toch extra uitdaging, kan je rechtkomen uit het zadel voor een spinning sessie. Zo heb je alsnog de mogelijkheid om wat meer variatie in je training te brengen. Met de juiste houding kun je op een hometrainer ook je buikspieren oefenen, hetzij indirect.

4. Persoonlijke smaak

De knoop doorhakken kan nog simpeler zijn als je al weet welke activiteit je het liefste doet en het langste volhoudt. Misschien vind jij joggen wel doodsaai en waan je je Wout Van Aert zodra je op een zadel zit. Of vind je zo’n loopband in huis net ideaal om dagelijks aan je 10.000 stappen te geraken.

Als je het nog niet zeker weet, is een bezoekje aan de lokale fitness aangewezen om daar eerst beide toestellen een tijd te gaan uitproberen. Zo voorkom je dat je een toestel koopt dat al na enkele weken onaangeraakt stof staat te vergaren.

Bekijk hier het volledige sportaanbod in de HLN Shop. Nog meer gezondheidsadvies lees je in MijnGids.

Lees ook:

4x yoga in bed voor luieriken: “Je kan deze oefeningen zelfs doen tijdens het snoozen”

Wonderolie? Vitamine C? Dit zijn de negen meest gegoogelde beauty-ingrediënten van het moment

Afslanken heeft ook op latere leeftijd groot gezondheidseffect: “Het kan je risico op vroegtijdig overlijden halveren”