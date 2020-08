Hogere prijs, betere kwaliteit? Diëtiste proeft hummus uit de supermarkt

Niet alles wat gezond is, is dat ook in de supermarkt. Voedselproducent Upfront uitte onlangs kritiek op de goedkope hummus van Albert Heijn omdat hier vooral raapolie in zat in plaats van kikkererwten. Wie prijsbewust wil boodschappen doen en toch gezond wil eten, checkt dus beter maar de ingrediëntenlijst. “Want hoe meer toevoegingen zoals olie en andere vulstoffen, hoe minder kwalitatief”, zegt ook diëtiste Sanne Mouha. Zij vergelijkt de humus in vier supermarkten en deelt haar recept voor de ‘Belgische’ hummus.

Fit & Gezond Niet alles wat gezond is, is dat ook in de supermarkt. Voedselproducent Upfront uitte onlangs kritiek op de goedkope hummus van Albert Heijn omdat hier vooral raapolie in zat in plaats van kikkererwten. Wie prijsbewust wil boodschappen doen en toch gezond wil eten, checkt dus beter maar de ingrediëntenlijst. “Want hoe meer toevoegingen zoals olie en andere vulstoffen, hoe minder kwalitatief”, zegt ook diëtiste Sanne Mouha. Zij vergelijkt de humus in vier supermarkten en deelt haar recept voor de ‘Belgische’ hummus.

Hummus is ontzettend populair als gezond, vegetarisch broodbeleg en dip bij het aperitief. “Hummus wordt van gezonde ingrediënten gemaakt zoals kikkererwten, tahin, look, olijfolie, citroensap, water en kruiden”, zegt diëtiste Sanne Mouha. “Kikkererwten leveren eiwitten, koolhydraten, vitaminen en vezels. Tahin is een sesampasta en bevat naast vezels ook gezonde vetzuren, vitaminen en mineralen. Olijfolie is een gezonde vetstof en bevat onder meer vitamine E. Hummus gemaakt van natuurlijke ingrediënten in de juiste verhoudingen, is dus zeker een gezonde keuze.”

Het verschil in calorieën is te wijten aan het percentage kikkererwten: in de hummus van 2,50 euro zit liefst 67% kikkererwten, in die van 1,19 euro amper 37% Sanne Mouha

Helaas is dat dus niet het geval wanneer je het kant-en-klaar in de supermarkt koopt. De Nederlandse voedselproducent Upfront namen verschillende soorten hummus uit de supermarkt onder de loep en ontdekte dat de samenstelling enorm verschillend kan zijn. Zo stelde ze vast dat de ‘Klassieke Hummus’ van Albert Heijn (te koop voor 2,50 euro) 220 kcal per 200 gram en 8 gram vet bevat, maar dat de ‘budgetversie’ van de ‘Hummus Naturel’ van Albert Heijn (te koop voor 1,19 euro) liefst 740 kcal per 200 gram en 66 gram vet bevat. Het verschil in calorieën is te wijten aan het percentage kikkererwten: in de hummus van 2,50 euro zit liefst 67% kikkererwten, in die van 1,19 euro amper 37%.

Raapolie

“Een gezonde hummus bevat minstens 70% kikkererwten en/of tahin”, raadt Mouha aan. “Het aantal calorieën en de hoeveelheid vet hangt af van het recept. Een originele hummus met gezonde, natuurlijke ingrediënten bevat per 200 gram ongeveer 612 kcal, 26 gram eiwit, 24 gram koolhydraten, 18 gram vezel en 40 gram vet. Zelf maak ik hummus met yoghurt in plaats van tahin waardoor 200 gram van mijn zelfgemaakte ‘Belgische’ variant ongeveer 206 kcal, 12 gram eiwit, 22 gram koolhydraten, 11 gram vezels en 5 gram vet bevat. Het verschil zit hem in de tahin, een sesampasta die best veel vetten bevat maar ook extra vezels en eiwit. Zelfs vind ik de puurheid van de ingrediënten belangrijker dan het aantal calorieën. Hoe meer toevoegingen zoals olie en andere vulstoffen, hoe minder kwalitatief de hummus.”

Staat er water of raapzaadolie vooraan, dan is dit als vulmiddel gebruikt Sanne Mouha

Uit een vergelijking van de ingrediëntenlijst blijkt inderdaad dat de goedkope hummus van Albert Heijn vooral raapolie bevat, wat uiteraard niet gezond is en aangeeft dat het mengsel opgevuld is met een goedkoper ingrediënt om de prijs zo laag te kunnen zetten.

Wie gezond wil eten, gaat dus best niet af op de prijs in de supermarkt. “Check het etiket met de ingrediëntenlijst op de verpakking voor aankoop zodat je weet wat je koopt”, geeft Mouha als tip. “Die lijst is gerangschikt volgens hoeveelheid. Het eerste ingrediënt zit er het meest in en het laatste het minst. Bij hummus moet dat dus eerst kikkererwten zijn. Staat er water of raapzaadolie vooraan, dan is dit als vulmiddel gebruikt. Ook aardappelen of maïszetmeel kunnen vooraan op de ingrediëntenlijst staan en als vulmiddel gebruikt worden.”

Weet wat je koopt

De meeste supermarkten bij ons verkopen hummus voor ongeveer 2 euro voor 200 gram. Maar doen ze het beter dan wat Albert Heijn op de markt brengt?

Albert Heijn: Klassieke Hummus

2,50 € voor 200 gram

Ingrediënten: kikkererwten 67%, water, sesampasta 8%, knoflook, zeezout, zonnebloemolie, voedingszuur, azijn, conserveermiddel, zout, antioxidant, citrusvezel

Voedingswaarde (200 gram):

• Kcal: 220 kcal

• Vet: 8 gram

• Koolhydraten: 20 gram

• Voedingsvezel: 10 gram

• Eiwitten: 12 gram

• Zout: 2 gram

Albert Heijn: Hummus Naturel

1,19 € voor 200 gram

Ingrediënten: kikkererwten 37 %, raapolie, water, sesampasta 14%, zout, voedingszuur, knoflook, conserveermiddel, benzoëzuur, peper

Voedingswaarde (200 gram):

• Kcal: 740 kcal

• Vet: 66 gram

• Koolhydraten: 18 gram

• Voedingsvezel: 8 gram

• Eiwitten: 14 gram

• Zout: 2,6 gram

Carrefour: Apero Time Hummus Natuur

2 € voor 200 gram

Ingrediënten: kikkererwten 47%, water, zonnebloemolie, sesampasta 13,5 %, zout, look, voedingszuren, specerijen, verdikkingsmiddel, conserveermiddel, azijn

Voedingswaarde (200 gram)

• Kcal: 590 kcal

• Vet: 48 gram

• Koolhydraten: 19,8 gram

• Voedingsvezel: 8,8 gram

• Eiwitten: 14,14 gram

• Zout: 2,2 gram

Delhaize: Hummus Natuur

2 € voor 200 gram

Ingrediënten: kikkererwten 53 %, water, raapzaadolie, sesam, gemodificeerd maïszetmeel, zout, knoflook, komijn, chili, voedingszuur, conserveermiddel, verdikkingsmiddel

Voedingswaarde (200 gram)

• Kcal: 540 kcal

• Vet: 46 gram

• Koolhydraten: 22 gram

• Voedingsvezel: 11,2 gram

• Eiwitten: 13,6 gram

• Zout: 1,8 gram

Colruyt: Boni Selection Hummus Klassiek

1,29 € voor 200 gram

Ingrediënten: kikkererwten 34,9 %, koolzaadolie, aardappelvlokken, antioxidanten, voedingszuur, specerijen, sesampasta, smaakmix, knoflook, voedingszuren

Voedingswaarde (200 gram)

• Kcal: 430 kcal

• Vet: 34 gram

• Koolhydraten: 17,4 gram

• Voedingsvezel: 6,4 gram

• Eiwitten: 8,8 gram

• Zout: 1,66 gram

Colruyt: Boni Selection Hummus met sesampasta

1,89 € voor 200 gram

Ingrediënten: kikkererwten 31,6 %, koolzaadolie, sesampasta 9,8%; aardappelvlokken, antioxidanten, voedingszuur, specerijen, smaakmix, voedingszuur, knoflook, zout, peterselie, conserveermiddel, emulgator, verdikkingsmiddel

Voedingswaarde (200 gram)

• Kcal: 476 kcal

• Vet: 38 gram

• Koolhydraten: 17 gram

• Voedingsvezel: 7 gram

• Eiwitten: 11,4 gram

• Zout: 1,8 gram

Conclusie

De ‘duurdere’ hummus van Albert Heijn is zo ‘slecht’ nog niet en bevat zelfs het hoogste percentage aan kikkererwten. Hoe meer je betaalt voor je hummus in de supermarkt, hoe meer kikkererwten erin verwerkt zijn. Uitgezonderd bij Colruyt: het goedkoopste product uit het Boni-gamma bevat een hoger percentage aan kikkererwten dan de duurdere variant in het Boni-gamma. Maar in vergelijking met de andere supermarkten verwerken ze het minst aantal kikkererwten van al in hun hummus.

Zo maak je zelf de ‘Belgische’ hummus van diëtiste Sanne Mouha

Ingrediënten:

• 6 eetlepels / 100 g kikkererwten

• 2 eetlepels / 60 g natuuryoghurt

• 1 teentje knoflook of 1 koffielepel knoflookpoeder

• 1/2 koffielepel currypoeder

• Zout en peper

Bereiding:

• Spoel de kikkererwten af in een zeef en laat goed uitlekken.

• Mix alle ingrediënten in een maatbeker tot een glad en smeerbaar geheel.

Tip: Je kunt variëren met kruiden. Kies bijvoorbeeld eens kopkruiden in plaats van zout of voeg enkele blaadjes basilicum of koriander toe.

Van 24 augustus tot en met 2 september loopt de Puur & Lichter-challenge met Pascale Naessens. Op de overzichtspagina vind je al haar recepten, boodschappenlijsten, adviezen en tips.

Lees ook:

Expert vertelt waarom sommige mensen gemakkelijker verslaafd raken aan drank, drugs of vettig eten (+)

Na een lange werkdag een glas wijn, hoe (on)gezond is dat? “Met een beetje pech raak je er meer gestresst door” (+)

Sterrenchef Luc Bellings deelt zijn eerste nul uit: “Oneetbaar, dit koninginnenhapje: poederblubber uit het pakske” (+)