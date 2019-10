Hoge luchtvervuiling gelinkt aan een grotere kans op miskramen AW

15 oktober 2019

12u44

Hoge luchtvervuiling kan de kans op een miskraam vergroten. Dat blijkt uit een nieuwe studie die de ziekenhuisgegevens van zwangere vrouwen in China onder de loep nam.

Steeds meer onderzoeken wijzen erop dat hoge luchtvervuiling gevaarlijk kan zijn voor zwangere vrouwen en de foetus. Ook de recente studie, uitgevoerd door enkele wetenschappers aan de Beijing Normal University, toont een verband aan tussen luchtverontreiniging en de kans op een miskraam. Daarvoor bestudeerden Chinese onderzoekers de dossiers van maar liefst 255.000 zwangere vrouwen die in Beijing woonden en werkten.

Verder verzamelden ze gegevens over vier prominente luchtverontreinigende stoffen die geregistreerd werden door enkele luchtmonitoringsstations. Kleine roetdeeltjes bleken een belangrijke bron van luchtvervuiling te zijn, maar ook zwaveldioxide (SO₂), ozon (O3) en koolmonoxide (CO) waren prominent aanwezig.

Op basis van die gegevens trachtten de onderzoekers een link te leggen tussen luchtverontreiniging en eventuele miskramen.

Wat bleek? Iets minder dan 7 procent van de zwangere vrouwen – ongeveer 17.500 vrouwen - kreeg een miskraam tijdens het eerste trimester. Daarbij liepen vrouwen ouder dan 39 jaar en vrouwen die zware arbeid leverden, het grootste risico. Maar vooral: hoe hoger de luchtverontreiniging, hoe groter de kans op een miskraam werd.

Roetdeeltjes in de placenta

“We hebben duidelijk bewijs en bundelen steeds meer kennis die wijst op een verband tussen luchtvervuiling en een miskraam”, aldus Tim Nawrot, professor aan de Universiteit van Hasselt. Hij was niet betrokken bij de recente studie, maar publiceerde een maand geleden zijn bevindingen. Nawrot en zijn team toonden immers aan dat roetdeeltjes doordringen tot in de placenta.

“Wat precies de impact is van roetvervuiling op de foetus en in het latere leven van het kind, weten we nog niet”, zei Tim Nawrot daarover. “Maar we weten dat zeker in de vroege fase van de zwangerschap, waar wij dus de roetvervuiling al konden vaststellen, het kind zeer kwetsbaar is omdat het net dan in volle ontwikkeling is.”