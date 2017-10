Hoeveel slaap heb jij nodig? Zo bereken je het zelf SV

Er zijn leukere dingen dan iedere ochtend een halve meter omhoog vliegen door je wekker. Keer op keer vervloek je jezelf dat je niet gewoon rustig zelf kan ontwaken vóór dat ellendige geluid je uit je bed loeit. Wel, dat kan dus echt gewoon. Je moet alleen weten hoeveel slaap je eigenlijk nodig hebt. En het goede nieuws: dat bereken je makkelijk zelf.

"Iedereen is anders"

Wanneer het over onze nachtrust gaat, lijkt 8 het magische getal te zijn. Verschillende experts raden aan om acht uur in dromenland te vertoeven, als we ons lichaam in topconditie willen houden. Maar de realiteit ligt anders, aldus slaapspecialist Michael Breus. "De gemiddelde persoon heeft zo'n 7,5 uur slaap nodig per nacht," vertelt hij, met extra nadruk op het woordje 'gemiddeld'. "Voor de ene persoon is dat meer, voor de ander minder. Zelf doe ik het al heel mijn leven met 6,5 uur slaap, maar mijn vrouw functioneert beter als ze 8,5 uur geslapen heeft. Iedereen is anders."

Genetisch bepaalde slaapcycli

Dat heeft te maken met onze nood aan slaap, die genetisch bepaald is. "Eigenlijk kan je het heel goed vergelijken met onze nood aan eten. Net zoals honger ervoor zorgt dat we gaan eten, zorgt onze slaapnood ervoor dat we in bed willen kruipen wanneer we moe zijn. Maar er is meer. Je slaapnood bepaalt ook hoe snel jouw slaapcyclus verloopt. "De meeste mensen maken 's nachts een vijftal slaapcycli door die telkens 90 minuten duren. Daarom heeft de gemiddelde persoon ook 7,5 uur slaap nodig. Maar als jouw cycli sneller verlopen, hoef je dus helemaal niet zo lang in bed te blijven liggen."

Zelf berekenen?

Benieuwd hoeveel uren slaap je nu eigenlijk nodig hebt? Dat bereken je als volgt:

- Neem het gemiddelde van 7,5 uur per nacht als startpunt.

- Schrijf op hoe laat je normaal gezien opstaat, en tel 7,5 uur terug. Voorbeeld: als je tijdens de week opstaat om 7 uur 's ochtends, dan zou je om half 12 moeten gaan slapen om aan 7,5 uur slaap te komen.

- Ga de komende 10 dagen iedere avond om half 12 slapen.

Word je aan het einde van die 10 dagen iedere ochtend wakker net voordat je wekker rinkelt? Dan is 7,5 uur de ideale hoeveelheid slaap voor jou.

Echter, als je na die 10 dagen nog steeds wordt gewekt door je alarm, probeer dan om een halfuurtje vroeger te gaan slapen. Zo kan je steeds je bedtijd met een halfuurtje verleggen, totdat je wakker wordt net voor de wekker. Dat is dan precies hoeveel slaap jij nodig hebt.

Vroege vogels en nachtraven

Let wel op: de methode werkt niet voor iedereen. Volgens Breus heeft zo'n 50 procent van de bevolking een chronotype, waarmee hij doelt op onze biologische klok. Ben je van nature een vroege vogel of een nachtraaf, dan ben je helaas voorbestemd om een slechte slaper te zijn. In dat geval moet je je levensstijl aanpassen aan je biologische ritme, in plaats van omgekeerd.

Daarbij neemt Breus zichzelf als voorbeeld. Zelf is hij een typische nachtraaf: "Ik ga nooit slapen voor middernacht. En precies daarom schuift alles een beetje op. Ik doe belangrijke dingen dan ook later op de dag, omdat ik dan productiever ben."